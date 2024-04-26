Города-призраки и капсула времени: как сегодня выглядят Чернобыль и Припять (фото и видео)

В зоне отчуждения природа поглощает цивилизацию

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС с разницей в две секунды произошли два взрыва. Обрушилась часть зданий, начался пожар, в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. Более 100 тысяч жителей самого Чернобыля, Припяти, и других ближайших населенных пунктов были эвакуированы после аварии.

"Телеграф" рассказывает, как сегодня выглядит Чернобыльская зона отчуждения. Люди до сих пор не могут вернуться туда и города выглядят как призраки.

Большинство домов в Чернобыле и Припяти пустые и полуразрушенные. До полномасштабной войны город и окрестности, несмотря на радиацию, посещали туристы, в том числе иностранные.

Чернобыль и Припять сейчас выглядят как иллюстрация к фильму об Апокалипсисе. Люди покидали их спешно, взяв только самое необходимое. С тех пор все так и осталось, разве что деревья разрастаются и постепенно поглощают остатки цивилизации.

Кроме того, зона отчуждения выглядит как своеобразная "капсула времени". Авария произошла в 1986 году, когда еще существовал Советский Союз и там можно увидеть предметы быта тех времен. В 1991 году СССР развалился, Украина получила Независимость и реалии очень изменились.

Примечательно, что в Чернобыльской зоне возрождается природа. Там буйствует зелень, живут и размножаются животные и птицы.

"Техногенная катастрофа, произошедшая 38 лет назад, дала человечеству много болезненных уроков. Однако одновременно она показала выносливость и животворную силу природы, ее мощь и возрождение в чрезвычайно критических условиях", — отмечается на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как сообщал "Телеграф", в годовщину аварии на ЧАЭС президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что уже 785 дней самая большая в Европе Запорожская атомная станция захвачена российскими террористами. Он призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Украины — чтобы на ней не повторилась Чернобыльская трагедия.

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