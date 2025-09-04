Никто не хотел с ней работать: почему Людмила Янукович редко появлялась на людях и стала посмешищем

Политтехнологи Януковича не считали его жену ресурсом для усиления его как кандидата

Людмила Янукович — бывшая первая леди Украины, которая запомнилась скорее как мем, чем как общественный деятель или человек, который влиял на политику в стране. Чего только стоит ее фраза: "Батя, я стараюсь", которая спустя более десятка лет остается крылатой и не теряет своей актуальности. Как оказалось, не публичному образу Людочки есть объяснение.

"Телеграф" расскажет, почему с Людмилой Янукович не работали политтехнологи Виктора Федоровича и почему она стала посмешищем в Украине.

Людмила Янукович и ее статус первой леди

Жена Виктора Януковича скорее номинально имела статус первой леди и даже занималась благотворительной и общественной деятельностью. Однако это всегда было в тени, как и она сама. Политтехнологи Януковича не использовали ее ресурс, чтобы усилить его политические позиции.

Виктор и Людмила Януковичи в молодости

Как рассказал политконсультант Алексей Ковжун в интервью блогерше Эмме Антонюк, Людмила Янукович никогда не рассматривалась пиарщиками как ресурс, с которым можно работать. Если самому Виктору Федоровичу в то время создавали образ "хозяйственника, который наведет порядок", то его жену вообще не брали во внимание.

По словам Ковжуна, западные политтехнологи считали, что жену авторитарного лидера вообще невозможно рассматривать, как отдельного игрока на политической арене. Ведь в таких политических системах "страна становится женой правителя".

Виктор Янукович и его жена Людмила до побега из Украины

Эксперт навел пример России, где первой леди никогда не отводили отдельной публичной роли. Именно поэтому Путин без репутационных рисков развелся со своей Людмилой и о других его женщинах нет никаких официальных и публичных данных. Похожая ситуация и с Лукашенко, который никогда публично не появлялся с женой. Он сосредоточился на развитии своего политического образа через сыновей — особенно публичным стал самый младший Коленька.

Людмила Янукович никогда серьезно не воспринималась в украинском обществе

Как намекнул Ковжун, имидж Людмилы Янукович вообще не рассматривался пиарщиками, как ресурс для усиления позиций мужа. Эксперт напомнил, что долгое время в Украине вообще не существовало института первой леди.

Почему Людмила Янукович стала посмешищем?

Видимо, потому что с ней не работали специалисты — политтехнологи, пиарщики и даже стилисты. Попытки Людмилы публично проявлять себя заканчивались насмешками не в последнюю очередь и из-за того, что именно она говорила.

Украинцы помнят и "наколотые апельсины", и "американские валенки" и "Батя, я стараюсь". Она была простой рабочей женщиной с завода, а не первой леди с базовыми знаниями, как вести себя в обществе.

Людмила Янукович агитировала за своего мужа в 2004 году

Эпичности ее появлениям на людях добавляли и образы, которые она носила — в стиле "сельский гламур". Видимо, никто не посоветовал Людмиле Янукович обратиться к стилистам, а ведь возможности у нее для этого точно были.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и что известно о жене словацкого премьера Роберта Фицо. Они не живут вместе уже более пяти лет.