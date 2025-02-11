"Батя, я стараюсь": как одевалась бывшая первая леди Людмила Янукович и почему ее наряды вызывали насмешки

Она была "женщиной из народа" и ничего не знала об этикете первых леди

Людмила Янукович — жена беглого президента Виктора Януковича, которая, соответственно был первой леди Украины. Она запомнилась украинцам не только своими крылатыми фразами и редкими появлениями на публике, но и вычурными и часто нелепыми нарядами.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела и во что одевалась Людмила Янукович, когда была первой леди Украины.

Виктор и Людмила Януковичи. Фото: Getty Images

Людмила Янукович — чем она запомнилась

Людмила Янукович родилась в промышленном городке Енакиево Донецкой области в простой рабочей семье. Она воспитывалась мамой, бабушкой и дедушкой, отца в семье не было. С Виктором Януковичем будущая первая леди познакомилась на заводе, где они оба работали, а в 1972 году уже поженились.

Людмила Янукович родила мужу двоих сыновей — Виктора и Александра. Когда Виктор Янукович стал президентом Украины в 2010 году, Людмила получила роль первой леди. Однако, в отличие от своих зарубежных коллег-первых леди, не отличалась ни элегантным стилем, ни светскими манерами, ни даже способностью красиво говорить на публике.

Еще в 2004 году во время Оранжевой революции Людмила Янукович проявила себя во время предвыборной кампании мужа. Именно в то время, выступая со сцены, она сказала свою речь о "наколотых" апельсинах и "американских валенках", которая стала крылатой.

А спустя несколько лет ее фраза "Батя, я стараюсь" вошла в историю украинской поп-культуры и интернет-мемов.

Людмила Янукович и ее "народный" стиль

Людмила Янукович всегда выглядела типичной "женщиной из народа" и о манерах леди явно не слышала. Она редко появлялась с Виктором Януковичем на светских раутах или политических мероприятиях, не ездила с ним в заграничные визиты, а в последние годы вообще жила отдельно в Донецке, пока Виктор Федорович был в Киеве.

У внешности Людмилы Янукович была характерная черта — щербинка между зубов, и это также сыграло свою роль в том, какое впечатление она производила. А ее странные вычурные наряды с рюшами и воланами, меховыми шубами, бесформенными пальто, длинными юбками и пиджаками оставляли желать лучшего. Людмила Янукович часто ставала поводом для насмешек и пересудов. И почему-то не додумалась воспользоваться услугами стилистов, хотя такая возможность у нее явно была.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одевалась Людмила Путина, когда была первой леди. Кимоно, безрукавка, нелепое вечернее платье и другие странные наряды жены Путина.