Живет в оккупированном Крыму и имеет бизнес: как выглядит дворец бывшей первой леди Людмилы Янукович

В 2022 году появились слухи о ее смерти, но они были быстро опровержены

Людмила Янукович — одиозная украинская первая леди, которая запомнилась мемной фразой "Батя, я стараюсь". Она 45 лет была женой Виктора Януковича, однако когда президент сбежал, стало известно, что они развелись. В России беглый президент живет с другой женщиной.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба бывшей первой леди Людмилы Янукович, и где она сейчас живет.

Людмила Янукович. Фото: Getty Images

Людмила Янукович — что о ней известно

Людмила Янукович родилась там же, где и ее будущий муж, — в промышленном донбасском городке Енакиево. В октябре 2024 года женщине исполнилось 75 лет. С Виктором Федоровичем они поженились в 1972 году, когда ей было 23 года и прожили вместе около 45 лет.

Когда Виктор Янукович был избран президентом Украины, он на время забрал жену Людмилу к себе в Киев, однако позже она вернулась в Донецк. Даже имея статус первой леди Людмила Янкович редко посещала светские и политические мероприятия. Зато близко дружила с женой экс-генпрокурора Пшонки. После побега Януковича в Россию, Людмила осталась брошенной, ведь они с Виктором Федоровичем, как оказалось, уже развелись.

Виктор и Людмила Януковичи. Фото: Getty Images

По данным СМИ, после побега Януковича и оккупации Крыма Людмила Янукович поселилась на полуострове. Там она живет в семейном особняке в Большой Ялте, который ранее в окружении экс-президента называли "чайным домиком".

Несмотря на милое и скромное название, это роскошная элитная усадьба, площадью 1,2 гектара с собственным пляжем, трехэтажной виллой, спа-центром и другими удобствами. Известно, что "дворец" Людмилы Янукович находится в курортном поселке Отрадное, он всегда под охраной.

По данным данным Радио Свобода, право собственности на этот дом оформлено на фирму, близкую к бывшему министру обороны Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб, что связывает ее с бывшими союзниками Януковича.

Также выяснилось, что в Крыму у Людмилы Янукович есть бизнес, который обеспечивает ей безбедную жизнь. По неофициальной информации, через систему посредников бывшая первая леди, вероятно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов под названием "Меркурий" в Севастополе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит отчий дом Януковича в оккупированном Енакиево. Там прошли его детство и юность.