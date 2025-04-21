"Батя, я стараюсь" и нелепые наряды: чем запомнилась Людмила Янукович, когда была первой леди Украины

Жена Виктора Януковича стала настоящим мемом в Украине

Людмила Янукович — бывшая жена бывшего президента Украины Виктора Януковича. Она была первой леди нашей страны в период 2010-2014 годов и запомнилась украинцам не только, как личность, но и как явление. А ее знаменитые фразы и высказывания вошли в историю украинских политических мемов.

"Телеграф" расскажет, чем запомнилась Людмила Янукович, когда была первой леди Украины.

Людмила Янукович — что о ней известно

Людмила Янукович — простая женщина с Енакиево с техническим образованием и труженица на заводе, которой довелось примерять на себя роль первой леди Украины. Она родилась в семье работника цементного завода и юристки, сама выучилась на инженера-строителя. Работала на Енакиевском металлургическом комбинате.

В 1972 году Людмила вышла замуж за Виктора Януковича, с которым познакомилась во время работы на заводе. В их браке родились двое сыновей. В начале 2000-х женщина волей судьбы оказалась в политической тусовке, так как муж начал строить политическую карьеру, а она его всячески поддерживала.

Впервые Людмила Янукович громко заявила о себе во время Оранжевой революции. Ее спич со сцены о наколотых апельсинах и американских валенках стал мемом и надолго запомнился украинцам. Это было 30 ноября 2004 года, когда жена Януковича на митинге в Донецке рассказывала сторонникам "Партии регионов" об ужасах на майдане в Киеве.

Еще один эпизод, который вошел в историю украинских политических мемов, это фраза "Батя, я стараюсь". В сети гуляет видео 2013 года, на котором Людмила Янукович рассказывает журналистам, как Виктор Федорович поздравлял ее с днем рождения. В этом видео и звучит та самая "сакральная" фраза.

Ни для кого не секрет, что Людмила Янукович не умела вести светские беседы, "правильно" отвечать на вопросы журналистов и не имела гардероба, который соответствовал бы ее статусу первой леди. Несмотря на то, что деньги у нее, очевидно были, она даже не наняла стилиста, который помог бы ей привести в порядок образ супруги президента и научил бы светскому этикету.

Людмила Янукович редко появлялась на светских мероприятиях, жила в основном в Донецке, в то время, как Янукович президентствовал в Киеве. А потом стало известно, что беглый президент вообще развелся с Людмилой и стал жить со своей любовницей Любовью Полежай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дворец бывшей первой леди Людмилы Янукович. Живет в оккупированном Крыму и имеет бизнес.