Таракановский форт. Жуткое место, где можно услышать потусторонние звуки

Возле Дубна, Ровенская область, есть руины форта 1890 года, который приобрел славу жуткого места. Недалеко от его стен похоронено более 200 австрийских солдат, местные говорят, что здесь слышат потусторонние звуки.

Залог был построен для укрепления границ Российской империи с Австро-Венгрией во второй половине XIX века. По плану, форт должен был прикрывать Дубно и участок железной дороги "Киев-Львов". Строительство началось в 1873 году и было очень дорогостоящим, на него потратили 66 миллионов рублей из царской казны. Правда, объект был завершен в 1890 году.

Попасть в форт можно через туннель, внутри – двухэтажная казарма. Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Под землей также три этажа, система переходов и тоннелей. Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Форт до сих пор поражает своими размерами. Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Форт поражал: площадь составляла целых 4 га, с 6-метровыми стенами и мощной системой подземных уровней. Крепость была оснащена вентиляцией, электросетью, водопроводом, канализацией и даже телефонной связью. Для обслуживания нужд гарнизона предназначались медицинские помещения, столовая, прачечная, хлебопекарня. Была построена и гарнизонная церковь.

Таракановскому форту так и не удалось выполнить свою миссию из-за восстания солдат в 1905 году, а сам форт превратился в военную тюрьму. Во время Первой мировой войны форт был уже под контролем австрийцев и его штурмовала русская армия. В тот момент объект уже был захвачен и находился под контролем австрийцев. В этих боях погибли 200 австрийских солдат, похороненных у форта в близлежащем лесу.

Реконструкция этого памятника не проводилась, сооружение постепенно разрушается. Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Далее форт занимали поляки, воевавшие порты армии Буденного. Во время Второй мировой форт практически не использовался. Немецкие войска размещались на территории форта, обустроив здесь склады боеприпасов.

Здание аварийное, кирпич может обрушиться в любой момент. Но с расстояния выглядит красиво. Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Эта крепость слывет потусторонним местом среди местных жителей. Многие верят, что души погибших здесь солдат до сих пор не могут успокоиться. Среди слухов о тайнах форта — немцы во время Второй мировой войны обустроили здесь секретную лабораторию по разработке новейшего оружия. По преданию, "энкаведисты" в форте расстреливали тех, кого подозревали в сотрудничестве с УПА.

Тоннель, чтобы портапить внутрь поражает и сейчас. Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Над помещением, где была гарнизонная церковь, был установлен крест. Также, по легенде, по форту бродит привидение погибшего священника, он бьет в колокола, сзывая на службу.

Перед входом в форт остались декорации. Здесь снимали фильм. Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

На этих руинах снимали фильм "Поводырь", они запечатлены в компьютерной игре Survarium.

