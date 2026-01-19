Рус

Навіщо жувати гвоздику та як перевірити, чи вона свіжа

Олена Руденко
Гвоздика — поширена ароматична спеція, яку використовують на кухні. Однак часто можна почути пораду жувати сухі бутони гвоздики.

"Телеграф" розповідає, для чого це роблять. Гвоздика — це висушені нерозкриті бутони (квіткові бруньки) тропічного вічнозеленого дерева Syzygium aromaticum (гвоздичне дерево) родини миртових. Ця популярна спеція має пекучий смак і сильний аромат.

Гвоздика
Гвоздика

Гвоздика містить евгенол — органічну сполуку, що має сильну антисептичну дію. Через це бутони використовують також у медицині (стоматології) та парфумерії.

Інтернетом "гуляє" порада жувати сухі бутони гвоздики. Це радять робити, щоб освіжити подих. Пряний запах гвоздики усуває неприємний запах з рота.

Як визначити якісну гвоздику

Однак так працює лише свіжа гвоздика, з якої ще не вивітрилися ефірні олії. Такі бутончики мають сильний аромат, але є більш надійний один спосіб визначити, чи збереглися у суцвіттях ефірні олії.

Для визначення якості гвоздики, бутончик треба кинути у підсолену воду. Він має потонути, або плавати вертикально, суцвіттям вгору. Якщо гвоздика горизонтально лежить на поверхні води, ефірних масел в ній майже не лишилося.

