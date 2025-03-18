Там отдыхала "золотая молодежь": как выглядел ресторан "Красный коралл" в Днепре, где гуляла советская элита

В это заведение мечтали попасть многие

В Днепре всегда было достаточно развлекательных заведений на любой вкус. Здесь можно было найти и уютные семейные кафе, и модные рестораны, и молодежные клубы. Ранее мы рассказывали про легендарный ресторан "Поплавок", который стал одним из символов города. Теперь предлагаем вспомнить историю еще одного знакового места – "Красный коралл".

Кафе-бар "Красный коралл" открылся на набережной Днепра в начале 1970-х годов и сразу привлек внимание своим уникальным дизайном. Главной изюминкой заведения стала необычная стеклянная танцплощадка с подсветкой голубовато-зеленого цвета. Это было смелое новаторское решение местных архитекторов – в Советском Союзе подобных танцполов ранее не делали.

Еще одной особенностью интерьера стали прозрачные перегородки, которые визуально увеличивали пространство. В зале также были огромные стеклянные витрины, через которые гости могли наблюдать за суетой улицы, а прохожие – заглядывать внутрь. Однако вечером ситуация менялась: благодаря красной подсветке стекол в темное время суток происходящее в кафе оставалось скрытым от посторонних глаз.

Вид на ресторан "Красный коралл" на набережной в Днепре

По словам историка Максима Кавуна, ресторан "Красный коралл" был одним из самых злачных мест Днепра брежневской эпохи.

"В 70-е годы идет застройка этого квартала набережной и улицы Ленинградской, сейчас Ярослава Мудрого, появляются девятиэтажки. И здесь жила советская номенклатура. И вот появляется такой ресторан "Красный коралл". Официально над ним работала группа молодых архитекторов. Он был интересно оформлен в таком морском стиле, и тут любила проводить свое время "золотая молодежь" тогдашнего Днепропетровска. Дети номенклатуры, ну и другого руководства", – рассказал историк авторам YouTube-проекта "Як це було. Дніпро".

Так "Красный коралл" выглядел в вечернее время

В 1980-х кафе-бар превратился в полноценный ресторан, где можно было не только насладиться живой музыкой, но и увидеть варьете-шоу. Вход стоил 10 рублей, что по тем временам было немаленькой суммой. В эту стоимость входил коктейль, а также возможность насладиться зрелищными выступлениями. Здесь выступал силач, который ронял гири прямо на стеклянный танцпол – и тот оставался целым, поражая гостей своей прочностью. Попасть в ресторан можно было и по пригласительным билетам, которые раздавали комсомольским организациям. Заведение пользовалось особой популярностью среди молодежи – многие именно здесь впервые увидели цветомузыку, которая тогда считалась диковинкой.

Рядом с рестораном на открытом воздухе работала шашлычная, которая также пользовалась популярностью.

Шашлычная рядом с "Красным кораллом"

Несмотря на свою популярность, со временем ресторан начал терять былую привлекательность. Интерьер устарел, здание требовало капитального ремонта, а цены уже не соответствовали уровню сервиса.

Так выглядит ресторан "Красный коралл" в наши дни

Несмотря на то, что "Красный коралл" пережил непростые 1990-е годы, в 2007 году заведение окончательно закрылось.