На вас могут обрушиться чужие беды. Не делайте это 23 января, чтобы не остаться без удачи
-
-
Не игнорируйте 23 января важных запретов и традиций
В пятницу, 23 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. По старому стилю этот праздник приходился на 5 февраля.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Священномученик Климент, епископ Анкирский, — один из раннехристианских святых III века. Он был епископом города Анкира (ныне Анкара) и открыто проповедовал христианство во времена жестоких гонений. За веру Климент перенес многолетние пытки и был казнен, но не отрекся от Христа.
Мученик Агафангел был его учеником и сподвижником. Он добровольно последовал за своим наставником, поддерживал его во время страданий и также принял мученическую смерть за христианскую веру.
Что можно делать 23 января:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к священномученику Клименту и мученику Агафангелу, прося защиты и терпения;
- Согласно народным традициям, 23 января принято готовить куриный пирог — считалось, что он приносит семейное благополучие на весь год;
- Наши предки верили, что в этот день особенно важно быть щедрым, потому что любое добро, сделанное сегодня, вскоре вернется втрое.
Что нельзя делать 23 января:
- Сегодня нельзя отказывать в помощи, потому что по поверьям, скупость в этот день способна отвернуть от дома удачу и благополучие;
- Не рекомендуется ходить в гости и устраивать шумные застолья, так как они могут обернуться ссорами и затяжными конфликтами;
- Нельзя подбирать найденные деньги и вещи, особенно на дорогах и перекрестках, чтобы не притянуть чужие проблемы и потери;
- Следует избегать грубых слов и выяснения отношений. Негатив, проявленный 23 января, надолго лишит вас счастья и достатка.
