На вас могут обрушиться чужие беды. Не делайте это 23 января, чтобы не остаться без удачи

Не игнорируйте 23 января важных запретов и традиций

В пятницу, 23 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. По старому стилю этот праздник приходился на 5 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Священномученик Климент, епископ Анкирский, — один из раннехристианских святых III века. Он был епископом города Анкира (ныне Анкара) и открыто проповедовал христианство во времена жестоких гонений. За веру Климент перенес многолетние пытки и был казнен, но не отрекся от Христа.

Мученик Агафангел был его учеником и сподвижником. Он добровольно последовал за своим наставником, поддерживал его во время страданий и также принял мученическую смерть за христианскую веру.

Что можно делать 23 января:

В этот день верующие обращаются с молитвами к священномученику Клименту и мученику Агафангелу, прося защиты и терпения;

Согласно народным традициям, 23 января принято готовить куриный пирог — считалось, что он приносит семейное благополучие на весь год;

Наши предки верили, что в этот день особенно важно быть щедрым, потому что любое добро, сделанное сегодня, вскоре вернется втрое.

Что можно и нельзя делать 23 января

Что нельзя делать 23 января:

Сегодня нельзя отказывать в помощи, потому что по поверьям, скупость в этот день способна отвернуть от дома удачу и благополучие;

Не рекомендуется ходить в гости и устраивать шумные застолья, так как они могут обернуться ссорами и затяжными конфликтами;

Нельзя подбирать найденные деньги и вещи, особенно на дорогах и перекрестках, чтобы не притянуть чужие проблемы и потери;

Следует избегать грубых слов и выяснения отношений. Негатив, проявленный 23 января, надолго лишит вас счастья и достатка.

Ранее "Телеграф" делился календарем государственных праздников в январе. В общем в этом месяце всего 14 выходных дней.