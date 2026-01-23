На вас можуть обрушитися чужі біди. Не робіть цього 23 січня, щоб не залишитися без удачі

Не ігноруйте 23 січня важливих заборон та традицій

У п’ятницю, 23 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела. За старим стилем це свято припадало на 5 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Священномученик Климент, єпископ Анкірський — один із ранньохристиянських святих III століття. Він був єпископом міста Анкіра (нині Анкара) і відкрито проповідував християнство за часів жорстоких переслідувань. За віру Климент переніс багаторічні тортури і був страчений, але не зрікся Христа.

Мученик Агафангел був його учнем та сподвижником. Він добровільно пішов за наставником, підтримував його під час страждань і також прийняв мученицьку смерть за християнську віру.

Що можна робити 23 січня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до священномученика Климента та мученика Агафангела, просячи захисту та терпіння;

Згідно з народними традиціями, 23 січня прийнято готувати курячий пиріг — вважалося, що він приносить сімейний добробут на весь рік;

Наші пращури вірили, що в цей день щедрість є особливо важливою, адже все добро, зроблене сьогодні, неодмінно повернеться в потрійному розмірі.

Що не можна робити 23 січня:

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі, тому що за повір’ями, скупість у цей день здатна відвернути від дому удачу та благополуччя;

Не рекомендується ходити в гості та влаштовувати галасливі застілля, оскільки вони можуть обернутися сварками та затяжними конфліктами;

Не можна підбирати знайдені гроші та речі, особливо на дорогах та перехрестях, щоб не притягнути чужі проблеми та біди;

Слід уникати конфліктів та лайки. Негатив, виявлений 23 січня, надовго позбавить вас щастя та достатку.

