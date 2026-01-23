Рус

На вас можуть обрушитися чужі біди. Не робіть цього 23 січня, щоб не залишитися без удачі

Катерина Любимова
Традиції та заборони на 23 січня
Не ігноруйте 23 січня важливих заборон та традицій

У п’ятницю, 23 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела. За старим стилем це свято припадало на 5 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Священномученик Климент, єпископ Анкірський — один із ранньохристиянських святих III століття. Він був єпископом міста Анкіра (нині Анкара) і відкрито проповідував християнство за часів жорстоких переслідувань. За віру Климент переніс багаторічні тортури і був страчений, але не зрікся Христа.

Мученик Агафангел був його учнем та сподвижником. Він добровільно пішов за наставником, підтримував його під час страждань і також прийняв мученицьку смерть за християнську віру.

Що можна робити 23 січня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до священномученика Климента та мученика Агафангела, просячи захисту та терпіння;
  • Згідно з народними традиціями, 23 січня прийнято готувати курячий пиріг — вважалося, що він приносить сімейний добробут на весь рік;
  • Наші пращури вірили, що в цей день щедрість є особливо важливою, адже все добро, зроблене сьогодні, неодмінно повернеться в потрійному розмірі.
Що можна і не можна робити 23 січня

Що не можна робити 23 січня:

  • Сьогодні не можна відмовляти у допомозі, тому що за повір’ями, скупість у цей день здатна відвернути від дому удачу та благополуччя;
  • Не рекомендується ходити в гості та влаштовувати галасливі застілля, оскільки вони можуть обернутися сварками та затяжними конфліктами;
  • Не можна підбирати знайдені гроші та речі, особливо на дорогах та перехрестях, щоб не притягнути чужі проблеми та біди;
  • Слід уникати конфліктів та лайки. Негатив, виявлений 23 січня, надовго позбавить вас щастя та достатку.

