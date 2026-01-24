День преподобной Ксении Римлянки: красивые открытки и поздравления с именинами Оксан

В этот день поздравьте Оксан и Ксений с именинами

После перехода ПЦУ и греко-католической церкви на новый церковный календарь, все даты религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Соответственно и День преподобной Ксении Римлянки теперь отмечается не 6 февраля, а 24 января. В этот день всех Оксан и Ксений поздравляют с Днем ангела.

"Телеграф" подготовил красивые картинки, открытки и поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить любимых Оксан и Ксений с именинами.

Поздравления и открытки на День ангела Оксаны

С Днем ангела тебя! Пусть святая Ксения всегда оберегает тебя от невзгод и подсказывает верный путь. Желаю, чтобы в твоей душе всегда было спокойно, а в доме — уютно и тепло.

***

Поздравляю с твоим днем! Желаю, чтобы твоя небесная покровительница даровала тебе мудрость и внутреннюю силу. Пусть каждый день приносит только добрые вести и поводы для улыбки.

С праздником, дорогая Ксюша! Пусть твой ангел-хранитель всегда летит рядом и закрывает своими крыльями от любых печалей. Счастья тебе самого искреннего и огромной любви.

***

Оксана, с Днем ангела! Желаю тебе оставаться такой же светлой и прекрасной, какой ты есть. Пусть святая Ксения помогает во всех начинаниях и дарит вдохновение каждый день.

В этот чудесный день хочу пожелать тебе небесной опеки и земного благополучия. Пусть твой характер будет крепким, а сердце — мягким и добрым. Будь счастлива и любима!

***

С именинами! Пусть этот день напомнит о том, что ты никогда не одна, ведь за плечом всегда стоит твой ангел. Желаю гармонии в жизни, крепкого здоровья и исполнения заветных желаний.

Поздравляю с Днем Ксении Римлянки! Желаю тебе такого же терпения и веры, какими обладала твоя покровительница. Пусть жизнь будет наполнена яркими красками и теплом близких людей.

***

С Днем ангела, Оксана! Пусть твоя святая дарит тебе женское счастье и оберегает твою семью. Желаю, чтобы в твоем сердце никогда не гас огонек надежды и радости.

Ксюшенька, с праздником! Пусть ангел всегда ведет тебя за руку по самой легкой и счастливой дороге. Желаю тебе море улыбок, верных друзей и только хороших событий в жизни.

***

Поздравляю с твоими именинами! Пусть святая Ксения Римлянка помогает тебе находить выход из любой ситуации. Здоровья тебе, душевного равновесия и побольше поводов для гордости собой.

С Днем ангела! Пусть небеса всегда слышат твои просьбы и исполняют самые сокровенные мечты. Оставайся такой же целеустремленной и замечательной, какой мы тебя знаем.

***

Оксаночка, поздравляю! Желаю тебе Божьей благодати и защиты твоего небесного покровителя во всех делах. Пусть каждый твой день начинается с доброй мысли и чашки ароматного кофе в кругу любимых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли праздник 8 Марта в Украине. Что известно о его отмене и есть ли дополнительный выходной.