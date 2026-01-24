День преподобної Ксенії Римлянки: красиві листівки та привітання з іменинами Оксани

Цього дня привітайте Оксан та Ксеній з іменинами

Після переходу ПЦУ та греко-католицької церкви на новий церковний календар всі дати релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Відповідно і День преподобної Ксенії Римлянки тепер відзначається не 6 лютого, а 24 січня. Цього дня всіх Оксан та Ксеній вітають із Днем ангела.

"Телеграф" підготував красиві картинки, листівки та привітання своїми словами, щоб ви могли привітати коханих Оксан та Ксеній з іменинами.

Привітання та листівки на День ангела Оксани

З Днем ангела тебе! Нехай свята Ксенія завжди оберігає тебе від негараздів і підказує вірний шлях. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди було спокійно, а в домі затишно й тепло.

***

Вітаю з твоїм днем! Бажаю, щоб твоя небесна покровителька дарувала тобі мудрість та внутрішню силу. Нехай кожен день приносить лише добрі звістки та приводи для посмішки.

Зі святом, дорога Ксюша! Нехай твій ангел-охоронець завжди летить поряд і закриває своїми крилами від будь-яких негараздів. Щастя тобі найщирішого і величезного кохання.

***

Оксано, з Днем ангела! Бажаю тобі залишатися такою ж світлою і прекрасною, якою ти є. Нехай свята Ксенія допомагає у всіх починаннях і дарує натхнення щодня.

Цього чудового дня хочу побажати тобі небесної опіки та земного благополуччя. Нехай твій характер буде міцним, а серце м’яким і добрим. Будь щаслива та кохана!

***

З іменинами! Нехай цей день нагадає про те, що ти ніколи не одна, адже за плечима завжди стоїть твій ангел. Бажаю гармонії у житті, міцного здоров’я та виконання заповітних бажань.

Вітаю з Днем Ксенії Римлянки! Бажаю тобі такого ж терпіння і віри, якими володіла твоя покровителька. Нехай життя буде наповнене яскравими фарбами та теплом близьких людей.

***

З Днем ангела, Оксано! Нехай твоя свята покровителька дарує тобі щастя та оберігає твою сім’ю. Бажаю, щоб у твоєму серці ніколи не гас вогник надії та радості.

Ксеню, зі святом! Нехай ангел завжди веде тебе за руку найлегшою і найщасливішою дорогою. Бажаю тобі море усмішок, вірних друзів і лише добрих подій у житті.

***

Вітаю з твоїми іменинами! Нехай свята Ксенія Римлянка допомагає тобі знаходити вихід із будь-якої ситуації. Здоров’я тобі, душевної рівноваги та більше приводів для гордості собою.

Із Днем ангела! Нехай небеса завжди чують твої прохання і виконують найпотаємніші мрії. Залишайся такою ж цілеспрямованою та чудовою, якою ми тебе знаємо.

***

Оксаночко, вітаю! Бажаю тобі Божої благодаті та захисту твого небесного покровителя у всіх справах. Нехай кожен твій день починається з доброї думки та чашки ароматної кави у колі коханих.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде свято 8 Березня в Україні. Що відомо про його скасування і чи є додатковий вихідний.