С Днем ангела, Оксана! Красочные картинки, открытки и поздравления в прозе для соцсетей

В этот день поздравьте знакомых с именем Оксана

После перехода православной церкви Украины и Греко-католической церкви на новоюлианский церковный календарь все даты религиозных праздников сместились на две недели назад. Поэтому День ангела Оксаны (Ксении) теперь отмечается не 6 февраля, а 24 января. Этот день посвящен памяти святой блаженной Ксении Римской — одной из самых почитаемых святых в православной традиции.

В этот день принято поздравлять всех Оксан и Ксений с Днем ангела. "Телеграф" подготовил красивые открытки, картинки и поздравления в прозе, чтобы вы могли отправить близким в Viber, Facebook, Telegram.

Открытки и поздравления с Днем ангела Оксаны

Оксана, с днем ангела! Пусть твой хранитель всегда идет на шаг впереди, оберегая тебя от лишних тревог и наполняя каждый день спокойствием.

***

Поздравляю с твоим днем! Оставайся такой же гостеприимной и душевной, пусть в твоем доме всегда будет тепло, а на сердце — легко.

С праздником, Ксюша! Желаю, чтобы твой ангел давал тебе подсказки в трудные моменты и помогал осуществлять самые смелые мечты.

***

С днем ангела, Оксана! Крепкого тебе здоровья, женского счастья и побольше поводов для искренней улыбки.

Поздравляю! Хоть на улице и зима, пусть в твоей жизни всегда будет весеннее настроение и много ярких цветов.

***

Оксаночка, с именинами! Пусть твоя небесная покровительница приносит только добрые вести и дарит благополучие всей твоей семье.

С днем ангела! Желаю тебе никогда не терять своего внутреннего света и вдохновлять окружающих своей красотой и добротой.

***

Оксан, поздравляю! Пусть ангел-хранитель станет твоей невидимой опорой, а жизнь радует приятными сюрпризами и верными друзьями.

С днем Оксаны! Желаю, чтобы удача сама находила тебя, а любые преграды исчезали, едва ты о них подумаешь.

***

С именинами тебя! Пусть в душе царит полная гармония, а каждый новый день приносит чувство радости и защищенности.

Оксана, твое имя значит "гостеприимная", и это правда чувствуется. Пусть судьба будет так же добра к тебе, как ты — к людям!

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю море энергии, любви и чтобы твоя святая заступница всегда помогала тебе выбирать самый лучший путь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будет Масленица 2026. Точные даты Сырной недели, главные традиции и запреты праздника.