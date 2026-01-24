З Днем ангела, Оксано! Барвисті картинки, листівки та привітання у прозі для соцмереж

Цього дня привітайте знайомих з ім’ям Оксана

Після переходу православної церкви України та Греко-католицької церкви на новоюліанський церковний календар усі дати релігійних свят змістилися на два тижні назад. Тому День ангела Оксани (Ксенії) відзначається не 6 лютого, а 24 січня. Цей день присвячений пам’яті святої блаженної Ксенії Римської – однієї з найшанованіших святих у православній традиції.

Цього дня прийнято вітати всіх Оксан та Ксеній із Днем ангела. "Телеграф" підготував гарні листівки, картинки та привітання у прозі, щоб ви могли надіслати близьким до Viber, Facebook, Telegram.

Листівки та привітання з Днем ангела Оксани

Оксано, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди йде на крок попереду, оберігаючи тебе від зайвих тривог та наповнюючи кожен день спокоєм.

***

Вітаю з твоїм днем! Залишайся такою ж гостинною та душевною, нехай у твоєму домі завжди буде тепло, а на серці — легко.

Зі святом, Ксюша! Бажаю, щоб твій ангел давав тобі підказки у скрутні моменти і допомагав здійснювати найсміливіші мрії.

***

З Днем ангела, Оксано! Міцного тобі здоров’я, жіночого щастя та більше приводів для щирої усмішки.

Вітаю! Хоч на вулиці й зима, нехай у твоєму житті завжди буде весняний настрій та багато яскравих кольорів.

***

Оксаночко, з іменинами! Нехай твоя небесна покровителька приносить тільки добрі звістки і дарує добробут твоїй сім’ї.

З Днем ангела! Бажаю тобі ніколи не втрачати свого внутрішнього світла і надихати оточуючих своєю красою та добротою.

***

Оксано, вітаю! Нехай ангел-охоронець стане твоєю невидимою опорою, а життя тішить приємними сюрпризами та вірними друзями.

З Днем ангела, Оксано! Бажаю, щоб удача сама знаходила тебе, а будь-які перепони зникали, щойно ти про них подумаєш.

***

З іменинами тебе! Нехай у душі панує повна гармонія, а кожен новий день приносить почуття радості та захищеності.

Оксано, твоє ім’я означає "гостинна", і це правда відчувається. Нехай доля буде такою ж доброю до тебе, як ти — до людей!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю море енергії, любові і щоб твоя свята заступниця завжди допомагала тобі обирати найкращий шлях.

