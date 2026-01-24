Были вкусным символом мастерства и достатка. Что особенного в украинских мазуриках

Внешне они похожи на котлеты или колбаски, а вот внутри...

Украинская этническая кухня имеет немало интересных блюд с не менее интересными названиями. К примеру, мазурики, на первый взгляд они похожи на обычные котлеты, но это не так.

"Телеграф" расскажет, что особенного в мазуриках, из чего их готовят и где блюдо больше всего распространено. Отметим, что готовые изделия напоминают небольшие колбаски в панировке.

Мазурики – это этническое блюдо украинской кухни. Фактически разновидность котлет из рубленого мяса индейки с добавлением сыра и сливочного масла. Готовые мазурики имеют вытянутую форму как небольшие колбаски.

Мазурики

Больше всего распространены они были в северо-западной Украине, особенно на Волыни. Обычно их подавали с картофельным гарниром в виде отварного клубня, оладий или дерунов. Несмотря на сходство с котлетами, мазурики имеют определенные отличия, они готовятся без хлеба или другой крупы, используется мелко сеченное мясо и сметана.

Приготовление мазуриков раньше требовало немало времени, поэтому это блюдо считали праздничным. Ее часто можно было увидеть на столе на Пасху, свадьбу и крестины. Поскольку классические мазурики готовили из мяса индейки и с добавлением масла, они в свое время были символом достатка и мастерства хозяйки. Примечательно, что фактически мазурики в Украину пришли из Польши. Их название происходит от слова "мазур", то есть житель Мазовии, регион в Польше.

