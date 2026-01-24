Були смачним символом майстерності та достатку. Що особливого в українських мазуриках

Зовні вони схожі на котлети чи ковбаски, а от всередині ...

Українська етнічна кухня має чимало цікавих страв з не менш цікавими назвами. До прикладу, мазурики, які на перший погляд схожі на звичайні котлети, але це не так.

"Телеграф" розповість, що особливого в мазуриках, з чого їх готують та де страва найпоширеніша. Зауважимо, що готові вироби нагадують невеликі ковбаски у паніровці.

Мазурики — це етнічна страва української кухні. Фактично різновид котлет з рубленого м'яса індички з додаванням сиру та вершкового масла. Готові мазурики мають витягнуту форму, як невеликі ковбаски.

Мазурики

Найбільш поширеними вони були в північно-західній Україні, особливо на Волині. Зазвичай їх подавали з картопляним гарніром у вигляді відвареної бульби, оладів або дерунів. Попри схожість з котлетами мазурики мають певні відмінності, вони готуються без хліба чи іншої крупи, використовується дрібно січене м'ясо та сметана.

Приготування мазуриків раніше вимагало чимало часу, тому цю страву вважали святкової. Її часто можно було побачити на столі на Великдень, весілля та хрестини. Через те, що класичні мазурики готували з м'яса індички та з дованням масла, вони свого часу були символом достатку та майстерності господині. Цікаво, що фактично мазурики в Україну прийшли з Польщі. Адже їхня назва походить від слова "мазур", тобто мешканець Мазовії, регіон у Польщі.

