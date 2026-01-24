Без вікон та з балконами-пелюстками: що приховують будинки-"ромашки" на Оболоні у Києві

Ці два будинки унікальні

Серед житлової забудови Оболонського району Києва особливо виділяються два будинки нетипової споруди. Через незвичний вигляд ці будівлі називають "будинками-ромашками" або "будинками-кукурудзами". У 1977 році в тодішньому Мінському районі завершилося будівництво другого мікрорайону. Крім нових панельних будинків, дитячих садків, школи та Універсаму № 3, тут з часом з'явилися і два експериментальні житлові будинки баштового типу. Обидві будівлі розташовані поруч, за адресами Оболонська площа, 2 і 2-А. Вони розрізняються за висотою, конструктивними рішеннями та часом спорудження.

Будинок-"ромашка" та Універсам на Оболоні

17-поверховий будинок-"ромашка": перший монолітний житловий будинок Києва

Першим був побудований 17-поверховий однопід'їздний житловий будинок за адресою Оболонська площа, 2. Його звели у 1981 році. Автором проєкту був архітектор Михайло Будиловський.

Ця висотка стала першим монолітним житловим будинком у Києві. Він має каркасно-панельну конструкцію з монолітним ядром жорсткості. Під час будівництва перекриття будівлі формували внизу, а потім за допомогою домкратів піднімали вгору вздовж монолітного каркаса. Після цього між перекриттями встановлювали вертикальні залізобетонні панелі, які одночасно розділяли приміщення та формували фасад.

Будівництва першого будинку-"ромашки". Фото: pastvu.ru

На нижніх і верхніх поверхах будинку-ромашки розташовані технічні приміщення, решту 15 поверхів займають квартири.

Сходовий майданчик з усіх боків оточений квартирами. Тому для вентиляції та димовидалення архітектори передбачили вертикальну шахту всередині будинку, яка закінчується на даху великою металевою конструкцією.

Будинок-"ромашка" або будинок-"кукурудза". Фото: Дмитро Соловйов/modernism.in.ua

На кожному житловому поверсі розташовано по шість квартир. Планування нестандартні: кухні мають майже трикутну форму і знаходяться між кімнатами.

Звичних вікон у квартирах немає. Їх замінюють великі вітражні поверхні на всю стіну між балконом і кімнатами, тому зовні видно лише балкони.

22-поверховий будинок-"ромашка": рекорд висоти свого часу

Другий будинок-"ромашку" за адресою площа Оболонська, 2-А було збудовано у 1990 році. Його архітекторами стали Михайло Будиловський та Вадим Ладний. Ця будівля вища і трохи простіша, але по-своєму унікальна.

У будинку 22 поверхи і він також має форму, близьку до циліндричної, з напівкруглими балконами. На відміну від 17-поверхової вежі, в ньому є звичайні двостулкові вікна. Основа будівлі — двоповерховий стилобат, оточений колонами-опорами, в якому розміщується вхід і хол. Над холлом розташований технічний поверх, далі — 20 житлових поверхів і ще один технічний поверх під дахом.

22-поверховий будинок-"ромашка". Фото: Дмитро Соловйов/modernism.in.ua

Незадимлювані сходи в цьому будинку знаходяться в бічній частині та провітрюються через спеціальні отвори у фасадних панелях. Загалом у будівлі 120 квартир — по шість на кожному житловому поверсі. Всі вони, незалежно від кількості кімнат, мають складні та багатокутні планування.

Планування квартир у 22-поверховому будинку-"ромашці"

На момент будівництва 22-поверховий будинок-"ромашка" був найвищим житловим будинком Києва. Його повна висота складає 75 метрів, що умовно відповідає 27 поверхам.

Чому будинки-"ромашки" так і залишилися єдиними

Попри прогресивність та сміливість рішень, обидва будинки так і залишилися одиничними прикладами подібної архітектури у Києві. За інформацією "Моя Оболонь", експеримент було визнано недоцільним для масового повторення через складну та витратну технологію будівництва.

