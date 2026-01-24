Без вікон та з балконами-пелюстками: що приховують будинки-"ромашки" на Оболоні у Києві
Ці два будинки унікальні
Серед житлової забудови Оболонського району Києва особливо виділяються два будинки нетипової споруди. Через незвичний вигляд ці будівлі називають "будинками-ромашками" або "будинками-кукурудзами". У 1977 році в тодішньому Мінському районі завершилося будівництво другого мікрорайону. Крім нових панельних будинків, дитячих садків, школи та Універсаму № 3, тут з часом з'явилися і два експериментальні житлові будинки баштового типу. Обидві будівлі розташовані поруч, за адресами Оболонська площа, 2 і 2-А. Вони розрізняються за висотою, конструктивними рішеннями та часом спорудження.
"Телеграф" розповідає, як і коли були побудовані ці будинки на Оболоні і що в них особливого, крім зовнішнього вигляду.
17-поверховий будинок-"ромашка": перший монолітний житловий будинок Києва
Першим був побудований 17-поверховий однопід'їздний житловий будинок за адресою Оболонська площа, 2. Його звели у 1981 році. Автором проєкту був архітектор Михайло Будиловський.
Ця висотка стала першим монолітним житловим будинком у Києві. Він має каркасно-панельну конструкцію з монолітним ядром жорсткості. Під час будівництва перекриття будівлі формували внизу, а потім за допомогою домкратів піднімали вгору вздовж монолітного каркаса. Після цього між перекриттями встановлювали вертикальні залізобетонні панелі, які одночасно розділяли приміщення та формували фасад.
На нижніх і верхніх поверхах будинку-ромашки розташовані технічні приміщення, решту 15 поверхів займають квартири.
Сходовий майданчик з усіх боків оточений квартирами. Тому для вентиляції та димовидалення архітектори передбачили вертикальну шахту всередині будинку, яка закінчується на даху великою металевою конструкцією.
На кожному житловому поверсі розташовано по шість квартир. Планування нестандартні: кухні мають майже трикутну форму і знаходяться між кімнатами.
Звичних вікон у квартирах немає. Їх замінюють великі вітражні поверхні на всю стіну між балконом і кімнатами, тому зовні видно лише балкони.
22-поверховий будинок-"ромашка": рекорд висоти свого часу
Другий будинок-"ромашку" за адресою площа Оболонська, 2-А було збудовано у 1990 році. Його архітекторами стали Михайло Будиловський та Вадим Ладний. Ця будівля вища і трохи простіша, але по-своєму унікальна.
У будинку 22 поверхи і він також має форму, близьку до циліндричної, з напівкруглими балконами. На відміну від 17-поверхової вежі, в ньому є звичайні двостулкові вікна. Основа будівлі — двоповерховий стилобат, оточений колонами-опорами, в якому розміщується вхід і хол. Над холлом розташований технічний поверх, далі — 20 житлових поверхів і ще один технічний поверх під дахом.
Незадимлювані сходи в цьому будинку знаходяться в бічній частині та провітрюються через спеціальні отвори у фасадних панелях. Загалом у будівлі 120 квартир — по шість на кожному житловому поверсі. Всі вони, незалежно від кількості кімнат, мають складні та багатокутні планування.
На момент будівництва 22-поверховий будинок-"ромашка" був найвищим житловим будинком Києва. Його повна висота складає 75 метрів, що умовно відповідає 27 поверхам.
Чому будинки-"ромашки" так і залишилися єдиними
Попри прогресивність та сміливість рішень, обидва будинки так і залишилися одиничними прикладами подібної архітектури у Києві. За інформацією "Моя Оболонь", експеримент було визнано недоцільним для масового повторення через складну та витратну технологію будівництва.
