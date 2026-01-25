Укр

День ангела Татьяны 25 января: красивые открытки и теплые поздравления для именинниц

Дата публикации
25 января по старому стилю отмечается Татьянин день
25 января по старому стилю отмечается Татьянин день. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день поздравьте Татьян с Днем ангела

После перехода ПЦУ и Греко-католической церкви на новый церковный календарь, все даты религиозных праздников сместились на две недели. Теперь Татьянин день отмечается 12 января, однако часть людей празднуют по старому стилю — 25 января.

В этот день принято поздравлять Татьян с праздником именин. "Телеграф" подготовил красивые картинки, открытки и теплые поздравление своими словами, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях.

Открытки и поздравления на Татьянин день

С Татьяниным днем! Пусть в жизни будет побольше поводов для улыбок и поменьше суеты. Желаю тебе огромного счастья, вдохновения и чтобы всё задуманное обязательно сбывалось.

***

Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы твоя святая покровительница всегда оберегала тебя и направляла на верный путь. Пусть каждый день приносит только добрые новости и приятные сюрпризы.

Татьянин день, Открытка для Татьяны, картинки на именины Татьяны

С днем Татьяны! Хочу пожелать тебе оставаться такой же яркой, обаятельной и невероятно сильной. Пусть в твоем доме всегда живут любовь, уют и взаимопонимание.

***

Сегодня твой день! Пусть зима радует пушистым снегом, а на душе всегда будет тепло и солнечно. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи во всех делах и настоящего женского счастья.

Татьянин день, Открытка для Татьяны, картинки на именины Татьяны

От всей души поздравляю с 25 января! Желаю, чтобы твоя энергия никогда не иссякала, а мечты становились реальностью одна за другой. Пусть этот день подарит тебе отличное настроение и много цветов.

***

С Татьяниным днем тебя! Пусть жизнь будет наполнена яркими красками, а близкие люди всегда окружают заботой и вниманием. Желаю успеха во всех начинаниях и бесконечного везения.

Татьянин день, Открытка для Татьяны, картинки на именины Татьяны

Поздравляю с именинами! Татьяна — имя сильных и успешных женщин, и ты этому прямое подтверждение. Пусть твоя мудрость и красота с каждым годом только расцветают.

***

С праздником! Пусть этот зимний день согреет тебя теплом дружеских встреч и искренних пожеланий. Желаю тебе всегда верить в свои силы и идти к своим целям с легким сердцем.

С днем Татьяны! Желаю тебе гармонии в душе и стабильности в жизни. Пусть каждый новый день открывает перед тобой интересные возможности и ведет к большим победам.

***

Поздравляю с твоим днем! Пусть святая Татиана дарит тебе мудрость и терпение, а судьба балует приятными подарками. Будь всегда любима, счастлива и неповторима.

Татьянин день, Открытка для Татьяны, картинки на именины Татьяны
Татьянин день, Открытка для Татьяны, картинки на именины Татьяны
Татьянин день, Открытка для Татьяны, картинки на именины Татьяны
Татьянин день, Открытка для Татьяны, картинки на именины Татьяны

