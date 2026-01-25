День ангела Татьяны 25 января: красивые открытки и теплые поздравления для именинниц
В этот день поздравьте Татьян с Днем ангела
После перехода ПЦУ и Греко-католической церкви на новый церковный календарь, все даты религиозных праздников сместились на две недели. Теперь Татьянин день отмечается 12 января, однако часть людей празднуют по старому стилю — 25 января.
В этот день принято поздравлять Татьян с праздником именин. "Телеграф" подготовил красивые картинки, открытки и теплые поздравление своими словами, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях.
Открытки и поздравления на Татьянин день
С Татьяниным днем! Пусть в жизни будет побольше поводов для улыбок и поменьше суеты. Желаю тебе огромного счастья, вдохновения и чтобы всё задуманное обязательно сбывалось.
***
Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы твоя святая покровительница всегда оберегала тебя и направляла на верный путь. Пусть каждый день приносит только добрые новости и приятные сюрпризы.
С днем Татьяны! Хочу пожелать тебе оставаться такой же яркой, обаятельной и невероятно сильной. Пусть в твоем доме всегда живут любовь, уют и взаимопонимание.
***
Сегодня твой день! Пусть зима радует пушистым снегом, а на душе всегда будет тепло и солнечно. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи во всех делах и настоящего женского счастья.
От всей души поздравляю с 25 января! Желаю, чтобы твоя энергия никогда не иссякала, а мечты становились реальностью одна за другой. Пусть этот день подарит тебе отличное настроение и много цветов.
***
С Татьяниным днем тебя! Пусть жизнь будет наполнена яркими красками, а близкие люди всегда окружают заботой и вниманием. Желаю успеха во всех начинаниях и бесконечного везения.
Поздравляю с именинами! Татьяна — имя сильных и успешных женщин, и ты этому прямое подтверждение. Пусть твоя мудрость и красота с каждым годом только расцветают.
***
С праздником! Пусть этот зимний день согреет тебя теплом дружеских встреч и искренних пожеланий. Желаю тебе всегда верить в свои силы и идти к своим целям с легким сердцем.
С днем Татьяны! Желаю тебе гармонии в душе и стабильности в жизни. Пусть каждый новый день открывает перед тобой интересные возможности и ведет к большим победам.
***
Поздравляю с твоим днем! Пусть святая Татиана дарит тебе мудрость и терпение, а судьба балует приятными подарками. Будь всегда любима, счастлива и неповторима.
