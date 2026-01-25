Рус

День ангела Тетяни 25 січня: красиві листівки та теплі привітання для іменинниць

Дата публікації
25 січня за старим стилем відзначається Тетянин день
25 січня за старим стилем відзначається Тетянин день. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня привітайте Тетяну з Днем ангела

Після переходу ПЦУ та Греко-католицької церкви на новий церковний календар всі дати релігійних свят змістилися на два тижні. Тепер Тетянин день відзначається 12 січня, проте частина людей святкують за старим стилем – 25 січня.

Цього дня прийнято вітати Тетян зі святом іменин. "Телеграф" підготував красиві картинки, листівки та теплі привітання своїми словами, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах.

Листівки та привітання на Тетянин день

З Тетяним днем! Нехай у житті буде більше приводів для усмішок і менше суєти. Бажаю тобі величезного щастя, натхнення і щоби все задумане обов’язково збувалося.

***

Вітаю зі святом! Бажаю, щоб твоя свята покровителька завжди оберігала тебе і спрямовувала на вірний шлях. Нехай кожен день приносить лише добрі новини та приємні сюрпризи.

Тетянин день, Листівка для Тетяни, картинки на іменини Тетяни

З днем Тетяни! Хочу побажати тобі залишатися такою ж яскравою, чарівною та неймовірно сильною. Нехай у твоєму домі завжди живуть кохання, затишок та порозуміння.

***

Сьогодні твій день! Нехай зима радує пухнастим снігом, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі у всіх справах та справжнього жіночого щастя.

Тетянин день, Листівка для Тетяни, картинки на іменини Тетяни

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоя енергія ніколи не зникала, а мрії ставали реальністю одна за одною. Нехай цей день подарує тобі чудовий настрій та багато кольорів.

***

З Тетяним днем тебе! Нехай життя буде наповнене яскравими фарбами, а близькі люди завжди оточують турботою та увагою. Бажаю успіху у всіх починаннях та нескінченного везіння.

Тетянин день, Листівка для Тетяни, картинки на іменини Тетяни

Вітаю з іменинами! Тетяна — ім’я сильних та успішних жінок, і ти цьому пряме підтвердження. Нехай твоя мудрість та краса з кожним роком тільки розцвітають.

***

Зі святом! Нехай цей зимовий день зігріє тебе теплом дружніх зустрічей та щирих побажань. Бажаю тобі завжди вірити у свої сили та йти до своїх цілей із легким серцем.

З днем Тетяни! Бажаю тобі гармонії у душі та стабільності у житті. Нехай кожен новий день відкриває перед тобою цікаві можливості та веде до великих перемог.

***

Вітаю з твоїм днем! Нехай свята Татіана дарує тобі мудрість та терпіння, а доля балує приємними подарунками. Будь завжди коханою, щасливою і неповторною.

