День ангела Тетяни 25 січня: красиві листівки та теплі привітання для іменинниць

Цього дня привітайте Тетяну з Днем ангела

Після переходу ПЦУ та Греко-католицької церкви на новий церковний календар всі дати релігійних свят змістилися на два тижні. Тепер Тетянин день відзначається 12 січня, проте частина людей святкують за старим стилем – 25 січня.

Цього дня прийнято вітати Тетян зі святом іменин. "Телеграф" підготував красиві картинки, листівки та теплі привітання своїми словами, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах.

Листівки та привітання на Тетянин день

З Тетяним днем! Нехай у житті буде більше приводів для усмішок і менше суєти. Бажаю тобі величезного щастя, натхнення і щоби все задумане обов’язково збувалося.

***

Вітаю зі святом! Бажаю, щоб твоя свята покровителька завжди оберігала тебе і спрямовувала на вірний шлях. Нехай кожен день приносить лише добрі новини та приємні сюрпризи.

З днем Тетяни! Хочу побажати тобі залишатися такою ж яскравою, чарівною та неймовірно сильною. Нехай у твоєму домі завжди живуть кохання, затишок та порозуміння.

***

Сьогодні твій день! Нехай зима радує пухнастим снігом, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі у всіх справах та справжнього жіночого щастя.

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоя енергія ніколи не зникала, а мрії ставали реальністю одна за одною. Нехай цей день подарує тобі чудовий настрій та багато кольорів.

***

З Тетяним днем тебе! Нехай життя буде наповнене яскравими фарбами, а близькі люди завжди оточують турботою та увагою. Бажаю успіху у всіх починаннях та нескінченного везіння.

Вітаю з іменинами! Тетяна — ім’я сильних та успішних жінок, і ти цьому пряме підтвердження. Нехай твоя мудрість та краса з кожним роком тільки розцвітають.

***

Зі святом! Нехай цей зимовий день зігріє тебе теплом дружніх зустрічей та щирих побажань. Бажаю тобі завжди вірити у свої сили та йти до своїх цілей із легким серцем.

З днем Тетяни! Бажаю тобі гармонії у душі та стабільності у житті. Нехай кожен новий день відкриває перед тобою цікаві можливості та веде до великих перемог.

***

Вітаю з твоїм днем! Нехай свята Татіана дарує тобі мудрість та терпіння, а доля балує приємними подарунками. Будь завжди коханою, щасливою і неповторною.

