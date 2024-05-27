Путешествие во времени: что хранят на секретном складе завода SEAT (видео)

Склад A122 – это не просто музей, а настоящая капсула времени

В самом сердце барселонского района Зона Франка на заводе SEAT находится уникальный объект – склад A122. Это уникальное сочетание музея и исследовательского центра, где прошлое встречается с настоящим и будущее черпает вдохновение из истории. Этот склад служит не просто местом мастерская, а настоящее хранилище исторического наследия компании SEAT.

Здесь хранится коллекция SEAT, насчитывающая более 284 исторических автомобилей, охватывающая всю 66-летнюю историю бренда с момента его основания в 1950 году. В нее вошли знаковые модели, такие как SEAT 600, которые помогли мобилизовать Испанию после Второй мировой войны. На складе также хранятся редкие гоночные автомобили, как, например, Cordoba WRC, и высокопроизводительные модели ограниченного выпуска, такие как Ibiza Cupra R.

Многие из них были тщательно восстановлены до первозданного состояния командой экспертов SEAT. Каждый винтажный экземпляр уникален, со своей историей и кропотливой работой. Когда дело доходит до восстановления этих драгоценных камней, требуется такой же объем работы и инвестиций. Если вы нам не верите, взгляните на ролик ниже.

"Ржавая комната" на складе А122

Но на складе есть отдельное помещение, небольшой ангар, где несколько автомобилей ждут своей очереди на реставрацию, чтобы они стали частью музейной коллекции. В "листе ожидания" – SEAT 1500 (прапрадедушка SEAT Alhambra), пикап 1500, принадлежавший автопарку Telefónica, семейство 1400 с остеклением (из которых в Испании сохранилось только четыре) и один из два когда-либо произведенных 1400 Visit.

Но кроме реальных автомобилей, на складе также хранится обширный архив исторических фотографий, видео и технических данных, связанных с линейкой автомобилей SEAT.

Склад закрыт для публики, поскольку это активное рабочее пространство, где команда наследия SEAT продолжает восстанавливать и документировать автомобильное наследие бренда. Но SEAT также создала на своем сайте цифровой музей, в котором представлены 3D-модели и подробная информация о некоторых наиболее значимых автомобилях из коллекции A122.

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