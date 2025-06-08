Мечта детей в СССР: в Украине продают винтажную машинку, сколько стоит и как выглядит

Продать товар автор объявления готов только при личной встрече

На сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже детской винтажной машинки на педалях, которая сохранилась еще с Советского Союза. Несмотря на то, что игрушке уже десятки лет, сохранилась она довольно неплохо.

Автор объявления указывает, что машинка выполнена из металла. По опубликованным фотографиям видно, что она зеленого цвета с бардовыми сидениями. Руль и педали на месте. Реставрация не была проведена, а на корпусе видны потертости и царапины.

Стоимость машинки — 8 500 гривен.

Продать товар автор объявления готов при личной встрече. Он проживает в Ивано-Франковске. Оплата за машинку может быть произведена наличными деньгами или переводом на карту.

Отметим, что на этом сайте вещи продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. Ставки можно делать от 1 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине можно продать фарфоровые статуэтки из СССР за немалые деньги. Стоимость некоторых составляет 750 гривен, а определенные виды статуэток можно продать даже за несколько тысяч гривен.