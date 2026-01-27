Бесполезная трата денег? Зачем нужен риелтор

Он не только занимается показами жилья

Многие, арендуя или покупая жилье, не понимают зачем им услуги риелтор, которые стоят немалых денег. На самом деле, эти специалисты по недвижимости выполняют важные функции.

"Телеграф" расскажет, зачем нужны риелторы и почему не каждое лицо можно так назвать. Заметим, что недоверие к риелторам у многих связано с ценой услуг — где-то 50% и больше от стоимости аренды жилья.

Риелтор – это специалист по недвижимости, который фактически является посредником между клиентами. Он представляет интересы и продающего/сдающего в аренду жилье и того, кто получает эту услугу.

Этот специалист по недвижимости берет на себя немало обязанностей, чем ускоряет вопросы с жильем. Ведь он производит осмотры недвижимости, общается с клиентами и подбирает им нужные варианты, а также консультирует по всем вопросам. Конечно, многие находят жилье и без этих услуг, но они на рынке достаточно ценны.

Что входит в обязанности риелтора:

Контроль безопасности сделки. Он проверяет документы на недвижимость.

Поиск в базе данных. Как правило, риелторы имеют свою базу недвижимости, в которой находят нужное для клиента жилье.

Оценка жилья. Из-за того, что специалист долго на рынке он знаком с ценами, что позволяет владельцу формировать соответствующую стоимость.

Ведение переговоров. Риелтор сам занимается всеми договоренностями с клиентами до заключения договоров.

Юридическое сопровождение. Оформление предварительных договоров, подготовка документов к соглашению.

Выходит, что фактически риелтор выполняет немалый объем работы. Однако не каждый человек действительно может называться риелтором, ведь подписанные договоры имеют юридическую силу только с лицензионными специалистами и агентствами. На рынке сейчас немало людей, которые просто выполняют функции риелтора, потому что у него немалая зарплата.

Обычно если речь идет об аренде жилья, работа специалиста стоит от 50 до 100% цены за один месяц. В вопросе покупки немного легче, но от цены дома за 30-25 тысяч долларов риелтор может брать за свои услуги 2-3 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли включать плату за генератор в чек ресторана — ошибка.