Марна трата грошей? Навіщо треба рієлтор

Чимало людей, орендуючи чи купуючи житло, не розуміють навіщо їм послуги рієлтор, які коштують чималих грошей. Насправді ці фахівці з нерухомості виконують важливі функції.

"Телеграф" розповість, навіщо треба рієлтори та чому не кожну особу можна так назвати. Зауважимо, що недовіра до рієлторів у багатьох пов'язана з ціною послуг — десь 50% і більше від вартості оренди житла.

Рієлтор — це фахівець з нерухомості, який фактично є посередником між клієнтами. Він представляє інтереси і того, хто продає/здає в оренду житло і того, хто отримує цю послугу.

Цей фахівець з нерухомості бере на себе чимало обов'язків, чим пришвидшує питання з житлом. Адже він проводить огляди нерухомості, спілкується з клієнтами та підбирає їм потрібні варіанти, а також консультує з усіх питань. Звичайно, чимало людей знаходять житло і без цих послуг, але вони на ринку досить цінні.

Що входить в обов'язки рієлтора:

Контроль безпеки угоди. Він перевіряє документи на нерухомість.

Пошук у базі даних. Як правило рієлтори мають свою базу нерухомості, в якій знаходять потрібне для клієнта житло.

Оцінка житла. Через те, що фахівець довго на ринку він знайомий з цінами, що дозволяє власнику формувати відповідну вартість.

Ведення переговорів. Рієлтор сам займається усіма домовленостями з клієнтами до підписання договорів.

Юридичний супровід. Оформлення попередніх договорів, підготовка документів до угоди.

Виходить, що фактично рієлтор виконує чималий об'єм роботи. Однак не кожна людина дійсно може називатись рієлтором, адже підписані договори мають юридичну силу лише з ліцензійними фахівцями та агенствами. На ринку зараз чимало людей, які просто виконують функції рієлтора, бо він має чималу зарплату.

Зазвичай, якщо йдеться про оренду житла, робота фахівця коштує від 50 до 100% ціни за один місяць. У питанні купівлі трошки легше, але від будинку за 30-25 тисяч доларів рієлтор може брати за свої послуги 2-3 тисячі доларів.

