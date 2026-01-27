Вы точно этим пользовались. Что на Закарпатье называют "біціґлі"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский язык очень колоритный
В украинском языке кроме всем известных слов есть и такие, которые используют только в определенном регионе. Иногда жители других областей даже не догадываются, что значит то или иное слово — мало кто знает, что такое "біціґлі", хотя видели и даже пользовались этим.
Біціґлі – это другое название велосипеда, это определение употребляют на Закарпатье. Это колоритное слово попало в местный говор из венгерского языка (bicikli), который в свое время позаимствовал его из английского — "bicycle" (два колеса).
Это слово используется и в современном творчестве закарпатцев. Один из ярких примеров — песня Павла Чучки "Службова любов":
Ти перший раз прийшла ку мні,
а я в дежурці твердо спав.
Ти ся привезла на біціґлі,
жеби тя пес не покусав.
Как еще в Украине называют велосипед
В Кременецком районе Тернопольской области используют схожее слово для определения велосипеда — бісіклєтка. А в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях на этот двухколесный транспорт говорят ровер.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе есть "кастрюльники". Ни за что не догадаетесь, кого называют этим словом.