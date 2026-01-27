Вы точно этим пользовались. Что на Закарпатье называют "біціґлі"

Украинский язык очень колоритный

В украинском языке кроме всем известных слов есть и такие, которые используют только в определенном регионе. Иногда жители других областей даже не догадываются, что значит то или иное слово — мало кто знает, что такое "біціґлі", хотя видели и даже пользовались этим.

Біціґлі – это другое название велосипеда, это определение употребляют на Закарпатье. Это колоритное слово попало в местный говор из венгерского языка (bicikli), который в свое время позаимствовал его из английского — "bicycle" (два колеса).

Что такое бицигли

Это слово используется и в современном творчестве закарпатцев. Один из ярких примеров — песня Павла Чучки "Службова любов":

Ти перший раз прийшла ку мні,

а я в дежурці твердо спав.

Ти ся привезла на біціґлі,

жеби тя пес не покусав.

Как еще в Украине называют велосипед

В Кременецком районе Тернопольской области используют схожее слово для определения велосипеда — бісіклєтка. А в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях на этот двухколесный транспорт говорят ровер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе есть "кастрюльники". Ни за что не догадаетесь, кого называют этим словом.