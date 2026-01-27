Ви точно цим користувалися. Що на Закарпатті називають "біціґлі"

Українська мова дуже колоритна

В українській мові окрім всім відомих слів є й такі, що використовуються лише у певному регіоні. Часом мешканці інших областей навіть не здогадуються, що значить те чи інше слово — мало хто знає, що таке "біціґлі", хоча бачили та навіть користувалися цим.

Біціґлі – це інша назва велосипеда, це визначення вживають на Закарпатті. Це колоритне слово потрапило в місцеву говірку з угорської мови (bicikli), яка свого часу запозичила його з англійської — "bicycle" (два колеса).

Що таке біціґлі

Це слово використовується й у сучасній творчості закарпатців. Один з яскравих прикладів — пісня Павла Чучки "Службова любов":

Ти перший раз прийшла ку мні,

а я в дежурці твердо спав.

Ти ся привезла на біціґлі,

жеби тя пес не покусав.

Як ще в Україні називають велосипед

У Кременецькому районі Тернопільської області використовують схоже слово для визначення велосипеда — бісіклєтка. А у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях на цей двоколісний транспорт кажуть ровер.

