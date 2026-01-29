Избегайте ножей и топоров: что нельзя делать 29 января, чтобы не привлечь беду в дом

29 января — День переноса мощей святого священномученика Игнатия Богоносца

В четверг, 29 января, православная и греко-католическая церковь отмечают годовщину переноса мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. До перехода на новоюлианский церковный календарь этот праздник отмечали 11 февраля.

Что стоит знать о празднике?

В этот день, 29 января верующие отмечают годовщину переноса мощей священномученика Игнатия Богоносца. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и епископа Антиохийского.

За открытую проповедь веры при императоре Траяне он был приговорен к казни и растерзан зверями на арене Римского Колизея. Святой принял мученическую смерть с готовностью, считая ее высшим свидетельством любви ко Христу, а его сохранившиеся останки стали почитаемой святыней для христианского мира.

История перемещения мощей символизирует возвращение пастыря к своей пастве. Сначала ученики перенесли мощи святого мученика Богоносца из Рима в Антиохию, где началось литургическое почитание святого. Позже, в V веке, из-за исторических угроз реликвию вернули в Рим и поместили в храм святого Климента. Наследие Игнатия Богоносца, включая его послания, заложило основы богословского понимания мученичества и укрепило церковную традицию, почитающую его как одного из самых авторитетных отцов раннего христианства.

Что нельзя делать 29 января?

В этот день, согласно народным приметам, нельзя ссориться, сквернословить и скандалить. Особенно это касается супругов и пары, ведь это может нарушить семейную гармонию и покой.

Также 29 января запрещено работать с острыми инструментами. Нельзя резать, колоть, рубить или пилить, ведь это может привести к травмам и ранениям.

Погодные приметы на 29 января

Если небо чистое и звездное — к морозной безветренной погоде.

Если идет мелкий снег — будут резкие перепады температур.

Если птицы не летают, а прячутся — скоро погода ухудшится.

