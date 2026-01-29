Уникайте ножів та сокир: що не можна робити 29 січня, щоб не привернути у дім біду

29 січня — День перенесення мощів святого священномученика Ігнатія Богоносця

У четвер, 29 січня, православна та греко-католицька церква відзначають річницю перенесення мощів святого священномученика Ігнатія Богоносця. До переходу на новоюліанський церковний календар свято відзначали 11 лютого.

"Телеграф" розповідає, що відомо про церковне свято, його головні заборони та прикмети на цей день.

Що варто знати про свято?

Цього дня, 29 січня, віруючі відзначають річницю перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. Він був учнем апостола Іоанна Богослова та єпископа Антіохійського.

За відкриту проповідь віри за імператора Траяна він був засуджений до страти і роздертий звірами на арені Римського Колізею. Святий прийняв мученицьку смерть охоче, вважаючи її вищим свідченням любові до Христа, а його останки, що збереглися, стали шанованою святинею для християнського світу.

Історія переміщення мощів символізує повернення пастиря до своєї пастви. Спочатку учні перенесли мощі святого мученика Богоносця з Риму до Антіохії, де розпочалося літургійне шанування святого. Пізніше, у V столітті, через історичні загрози реліквію повернули до Риму і помістили до храму святого Климента. Спадщина Ігнатія Богоносця, включаючи його послання, заклала основи богословського розуміння мучеництва і зміцнила церковну традицію, яка шанує його як одного з найавторитетніших отців раннього християнства.

Що не можна робити 29 січня?

Цього дня, згідно з народними прикметами, не можна сваритися, лихословити і скандалити. Особливо це стосується подружжя та пар, адже це може порушити сімейну гармонію та спокій.

Також 29 січня заборонено працювати із гострими інструментами. Не можна різати, колоти, рубати чи пиляти, адже це може призвести до травм та поранень.

Погодні прикмети на 29 січня

Якщо небо чисте та зоряне — до морозної безвітряної погоди.

Якщо йде дрібний сніг — будуть різкі перепади температур.

Якщо птахи не літають, а ховаються — скоро погода погіршиться.

