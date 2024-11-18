Какие "безобидные" фразы калечили психику детям в СССР. Некоторые используют их до сих пор

Многие помнят их из детства

В Советском Союзе не церемонились с детьми, никто не задумывался о детской психике, воспитание было направлено на формирование покорного и безынициативного члена общества. Хотя сейчас совсем другие приоритеты, некоторые используют советские подходы уже отношению к своим детям.

"Телеграф" рассказывает, какие фразы из СССР нельзя говорить детям. Они подавляют личность ребенка и направлены на воспитание послушного "винтика системы", беспомощного во взрослой жизни.

Запугивание

"Не будешь слушаться, отдам полиции", "Не съешь суп – бабай заберёт", "Будешь плакать – доктор сделает тебе укол", "Будешь плохо себя вести, отдам тете". Эти и подобные фразы были очень популярным в те времена способом заставить ребенка делать то, что хочет взрослый. В результате из него вырастает запуганный человек, готовый на многое, лишь бы им были довольны. Такие фразы нередко можно услышать и сейчас.

Сравнение

"Даже Маша получила хорошую оценку, а ты как всегда", "Вот Дима послушный мальчик, не то что ты". Родители стыдили ребенка, ставя ему в пример более удачливых сверстников. Считалось, что это будет стимулировать его стать лучше, но все наоборот — ребенок чувствует себя виноватым и хуже других. Став взрослым, он постоянно сравнивает себя с другими и кажется себе недостаточно хорошим, чего бы он не достиг.

Покорность

"Потому что я так сказал (а)", "Делай без лишних разговоров!", "Твоё мнение никто не спрашивал" — распространенный советский лексикон, призванный заставить ребенка слушаться. Они плохи тем, что ребенку отказывают в том, чтобы понять причину запрета, а требуют обыкновенной покорности. Во взрослой жизни требуется как раз способность понимать и думать, поэтому любое требование надо пояснять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о какой еде мечтали дети в СССР. Продукты, которые сейчас есть в каждом магазине, тогда были в дефиците, поэтому большинству детей приходилось лакомиться ими очень редко.