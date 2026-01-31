Иностранцы никогда не угадают. Какое украинское слово не переводится на другие языки

Чаще это слово можно увидеть в литературных произведениях

В украинском языке немало самобытных и уникальных слов, которые невозможно перевести на другой язык. К ним бесспорно относится "щем" и "щемливий".

"Телеграф" расскажет о значении этих слов, а также где их используют. По данным толкового словаря, слово "щем" имеет два значения: тупая, ноющая боль, вызванная каким-либо раздражением или чувство беспокойства, тревоги, волнения, возбуждения.

Чаще "щем" используют во втором смысле, чтобы очертить что-то чрезвычайно чувствительное или болезненное. Примеры использования:

Мені хочеться плакати. Я почуваю себе глибоко нещасним.. Болючий щем охоплює душу (Речм., Твій побратим, 1962, 54);

Він думками перекидався в Чувашію, до щему в серці відчував, що вже встиг засумувати за рідною землею, за рідним словом (Збан., Сеспель, 1961, 86).

Если первое слово — это существительное, то образовавшийся от него "щемливий" прилагательное. Оно означает нечто болезненное, чувствительное и вызывающее слезы. Это слово часто можно услышать сейчас на фоне разных новостей и увидеть в литературных произведениях. К примеру:

Якась щемлива жалість охопила парубка, гаряче, мов горілчаний огонь, покотилась по руках і ногах (Стельмах, II, 1962, 399);

Світлом перших дитячих сяєв, болем перших незаслужених кривд, щемливою тугою безповоротності розбентежила вона [школа] зараз його вразливу душу (Гончар, Таврія, 1952, 122).

Отметим, что щем — исключительно украинское слово, оно не переводится на иностранные языки, в том числе и на английский. А вот щемливий может иметь аналоги, в частности "poignant" — на английском.

