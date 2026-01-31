Іноземці ніколи не вгадають. Яке українське слово не перекладається на інші мови

Найчастіше це слово можна побачити у літературних творах

В українській мові є чимало самобутніх та унікальних слів, які не можливо перекласти на іншу мову. До них безперечно відноситься "щем" та "щемливий".

"Телеграф" розповість про значення цих слів, а також де їх використовують. За даними тлумачного словника, слово "щем" має два значення: тупий, ниючий біль, спричинений яким-небудь подразненням та відчуття неспокою, тривоги, хвилювання, збудження.

Найчастіше "щем" використовують у другому значенні, аби окреслити щось надзвичайно чутливе чи болюче. Приклади вживання:

Мені хочеться плакати. Я почуваю себе глибоко нещасним.. Болючий щем охоплює душу (Речм., Твій побратим, 1962, 54);

Він думками перекидався в Чувашію, до щему в серці відчував, що вже встиг засумувати за рідною землею, за рідним словом (Збан., Сеспель, 1961, 86).

Якщо перше слово — це іменник, то щемливий прикметник, який утворився від нього. Воно означає щось болюче, чутливе та те, що викликає сльози. Це слово часто можна почути зараз на тлі різних новин та побачити в літературних творах. До прикладу:

Якась щемлива жалість охопила парубка, гаряче, мов горілчаний огонь, покотилась по руках і ногах (Стельмах, II, 1962, 399);

Світлом перших дитячих сяєв, болем перших незаслужених кривд, щемливою тугою безповоротності розбентежила вона [школа] зараз його вразливу душу (Гончар, Таврія, 1952, 122).

Наголосимо, що щем — виключно українське слово, воно не перекладаються на іноземні мови, зокрема і на англійську. А от щемливий може мати аналоги, зокрема "poignant" — англійською.

