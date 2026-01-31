Охотился прямо во дворах людей? В Украине заметили хищника с добычей в зубах (видео)

Животное было довольно худое и, вероятно, голодное

В Луцке местные жители заметили в жилом квартале опасного хищника. Животное несло в зубах свою добычу — зайца.

Об этом сообщают местные каналы. На видео жители успели снять лису, которая бежала по дороге среди домов.

Однако хищница была не одна, она поймала зайца или кроля. В глаза бросается то, что лиса довольно худая и имеет тусклую шерсть. А ее приход так близко к людям, скорее всего, был обусловлен голодом. Кстати, видео снято в частном секторе, где люди могут держать домашнее хозяйство и кроликов.

Поэтому вполне возможно, что лиса поймала не дикого зайца, а домашнего кроля. В любом случае приближаться к диким хищным животным опасно, особенно к лисам. Они могут быть переносчиками бешенства – смертельной вирусной болезни.

Заметим, что с приходом сильных морозов в Украину выход хищников в поселения людей может случаться чаще, ведь охота в таких условиях сильно усложняется.

Напомним, недавно в Украине был замечен волк. Хищник бежал по трассе рядом с машинами, его совсем не пугали люди. К слову, животное выглядело упитанным и красивым.

Ранее "Телеграф" писал, что более 100 зубров заметили на одном поле. Эксперт Виталий Смаголь, рассказал, аномалия ли это и могут ли они напасть на людей.