Полював просто в дворах людей? В Україні помітили хижака зі здобиччю у зубах (відео)

Тварина була досить худа та, ймовірно, голодна

У Луцьку місцеві жителі помітили в житловому кварталі небезпечного хижака. Тварина несла в зубах свою здобич — зайця.

Про це повідомляють місцеві канали. На відео мешканці встигли зафільмувати лисицю, яка бігла по дорозі серед будинків.

Однак хижачка була не сама, вона вполювала зайця чи кроля. В очі впадає те, що лисиця досить худа та має тьмяну шерсть. А її прихід так близько до людей ймовірніше був обумовлений голодом. До слова, відео знято у приватному секторі, де люди можуть тримати домашнє господарство та кролів.

Тому цілком можливо, що лисиця вполювала не дикого зайця, а домашнього кроля. У будь-якому випадку наближатись до диких хижих тварин небезпечно, особливо до лисиць. Вони можуть бути переносниками сказу — смертельної вірусної хвороби.

Зауважимо, що з приходом сильних морозів в Україну вихід хижаків до поселень людей може траплятись частіше, адже полювання в таких умовах сильно ускладнюється.

Нагадаємо, нещодавно в Україні помітили вовка. Хижак біг по трасі поруч з машинами, його зовсім не лякали люди. До слова, тварина мала вгодований та гарний вигляд.

Раніше "Телеграф" писав, що понад 100 зубрів помітили на одному полі. Експерт Віталій Смаголь, розповів, чи це аномалія та чи можуть вони напасти на людей.