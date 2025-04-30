Вместе почти 40 лет и пережили смерть сына: как выглядит жена спецпредставителя президента США Уиткоффа

В 2011 году супруги пережили личную трагедию

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, который на прошлой неделе провел личную встречу с главой России Владимиром Путиным, почти 40 лет состоит в браке с Лорен Раппопорт. Женщина не стремиться к публичности, поэтому редко дает интервью и "светится" в медийном пространстве.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и сколько у них детей. Мы узнали некоторые подробности из жизни Лорен Раппопорт.

Лорен Раппопорт — как выглядит жена Стивена Уиткофф и чем занимается

Информация о точной дате и месте рождения Лорен Раппопорт в открытом доступе отсутствует. Высшее образование Лорен получила в Рочестерском университете, окончив его с отличием. Она получила степень бакалавра политических наук, а затем степень доктора юридических наук с отличием в Школе права Университета Джорджа Вашингтона. ​

Жена Стивена Уиткоффа

Известно, что жена Уиткоффа работала юристом по недвижимости в нью-йоркских юридических фирмах Dreyer & Traub и Botein, Hays & Sklar, специализируясь на коммерческой аренде и сделках с недвижимостью.

Как выглядит Лорен Уиткофф

Как пара познакомилась и начала отношения — неизвестно, но свадьбу они сыграли в 1987 году. В браке у них родилось трое сыновей: Эндрю, Александр и Зак.

Жена и два сына Стива Уиткоффа

Однако в 2011 году их старший сын Эндрю скончался в возрасте 22 лет от передозировки опиоидов в реабилитационном центре в Калифорнии. В статье WSJ рассказывается, что за лечение сына Уиткофф платил в месяц 55 тысяч долларов, поэтому после смерти наследника супруги подали иск против реабилитационного центра за халатность. Согласно судебному иску, Эндрю находился в заведении без должного присмотра, что позволило ему приобрести наркотики через интернет и употребить их в одиночку.

Что касается других детей, что сын Зак на данный момент является соучредителем криптовалютной компании World Liberty Financial, а Александр — согенеральным директором Witkoff Group.

Зак и Александр Уиткофф

Лорен также работает в компании мужа Witkoff Group, занимая должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу. В дополнение к своей профессиональной деятельности, жена Уиткоффа участвует в благотворительности, входя в советы директоров нескольких организаций, включая City of Hope и Jeffrey Modell Foundation, а также занимается сбором средств для ASPCA и Humane Society.

Лорен Уиткофф работает в компании мужа

Известно, что Лорен не стремится к публичности и предпочитает оставаться в тени. Она не дает интервью и редко появляется в медиа. Однако в январе 2025 года вместе с мужем Стивом Уиткоффом ее заметили на мероприятии в Тель-Авиве, посвященном поддержке израильских заложников.

Лорен Уиткофф вместе с мужем Стивеном, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена премьера Великобритании Кира Стармера и чем занимается. Их история любви началась с претензий.