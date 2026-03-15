Виноград размером со сливу: почему сорт "Рембо" стал хитом среди садоводов в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот сорт нуждается в обработках, но с лихвой компенсирует все хлопоты уже в первые урожаи
Выбирая виноград для своего участка, нельзя пройти мимо такой гибридной формы как Рембо. Ранний крупноплодный виноград эффектного темно бордового цвета способен подарить богатый урожай вкусных солнечных ягод и вызвать массу восхищенных комплиментов в адрес хозяина.
Особенности сорта Рембо:
- созревает в начале августа;
- грозди около 1 кг, при наборе древесины увеличивается вес грозди;
- масса одной ягоды 20-25 грамм;
- большая сила роста;
- высокая урожайность;
- морозоустойчивость на уровне 23-24 градусов.
Виноград Рембо отличается особенно крупной ягодой овально-ромбической формы. За счет рыхлой грозди не нуждается в прореживании завязей и прекрасно опыляется. Поскольку созревание наступает в первой половине августа, Рембо на рынке получает заслуженно высокую цену и способен возместить виноградарю все усилия уже в первые урожаи.
Стоит добавить, что устойчивость к грибковым болезням у Рембо средняя, а значит обрабатывать от милдью и оидиума необходимо. И делать это лучше профилактически, как минимум до цветения виноградника и сразу после.
Виноград Рембо принадлежит селекции запорожского виноградаря Виктора Калугина, известного своей плодовитостью в этом деле. На его счету уже более сотни гибридных форм, некоторые из которых достойны самого пристального внимания.
Рембо, селекция Калугина, ранний, под нагрузкой будет на 20-е числа августа, сроки Аркадии. Устойчивый, неприхотливый при профилактических обработках. Вкусный, без муската, но очень приятная гармония.
