Виноград размером со сливу: почему сорт "Рембо" стал хитом среди садоводов в Украине

Этот сорт нуждается в обработках, но с лихвой компенсирует все хлопоты уже в первые урожаи

Выбирая виноград для своего участка, нельзя пройти мимо такой гибридной формы как Рембо. Ранний крупноплодный виноград эффектного темно бордового цвета способен подарить богатый урожай вкусных солнечных ягод и вызвать массу восхищенных комплиментов в адрес хозяина.

Особенности сорта Рембо:

созревает в начале августа;

грозди около 1 кг, при наборе древесины увеличивается вес грозди;

масса одной ягоды 20-25 грамм;

большая сила роста;

высокая урожайность;

морозоустойчивость на уровне 23-24 градусов.

Виноград Рембо отличается особенно крупной ягодой овально-ромбической формы. За счет рыхлой грозди не нуждается в прореживании завязей и прекрасно опыляется . Поскольку созревание наступает в первой половине августа, Рембо на рынке получает заслуженно высокую цену и способен возместить виноградарю все усилия уже в первые урожаи.

Размер ягод Рембо в сравнении со сливой Ренклод Альтана. Урожай 2025, Днепропетровская область

Стоит добавить, что устойчивость к грибковым болезням у Рембо средняя, а значит обрабатывать от милдью и оидиума необходимо. И делать это лучше профилактически, как минимум до цветения виноградника и сразу после.

Виноград Рембо принадлежит селекции запорожского виноградаря Виктора Калугина, известного своей плодовитостью в этом деле. На его счету уже более сотни гибридных форм, некоторые из которых достойны самого пристального внимания.

