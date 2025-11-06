Киевское метро празднует 65-летие: все о первом рейсе, рекордах, легендах и тайнах столичной подземки (фото, видео)

В 1960 году Киев получил собственное метро, а первые пять станций "красной" ветви сменили столицу навсегда.

Представьте Киев без метро. Невозможно, не правда ли? А всего 65 лет назад столица жила без этой транспортной артерии, которая сегодня перевозит миллионы пассажиров каждый день.

6 ноября 1960 года первый поезд из трех вагонов отправился в свой исторический рейс, а обычный машинист стал героем дня. "Телеграф" собрал интересное о пяти изменивших город станциях, о рекордах, поразивших мир, и о людях, создавших легенду под названием "Киевский метрополитен".

Пять станций, изменивших город

Первая линия Киевского метрополитена включала в себя пять станций: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". Их расположение было тщательно продумано: маршрут соединял важнейшие точки города: железнодорожный вокзал, правительственный квартал, образовательный центр и набережную Днепра. Эта красная линия сразу стала транспортной артерией, связавшей ключевые районы столицы.

Машинист Иван Виноградов, проведший первый поезд в день официального открытия первой очереди Киевского метрополитена, 6 ноября 1960 года.

Официальное открытие метро состоялось на станции Крещатик, где легендарный машинист Иван Виноградов отправился в первый исторический рейс. В ноябрьский день множество киевлян собрались, чтобы стать свидетелями рождения новой эры городского транспорта. Торжественные речи, музыка и искренний энтузиазм сопровождали первый спуск в подземку, которая быстро стала неотъемлемой частью жизни столицы.

Открытие киевского метрополитена

Социальный символ эпохи

Строительство метро началось в период активного обновления Киева после Второй мировой войны. Город быстро разрастался, и потребность в современном транспорте становилась все насущнее. От идеи до реализации прошло более десяти лет упорного труда, но результат превзошел все ожидания.

Пассажиры киевского метро в день открытия

Первые поезда состояли из трех вагонов, однако уже в 1970 году их количество пришлось увеличить до четырех из-за стремительного роста пассажиропотока. Метро не просто соединило рабочие кварталы, студенческие общежития и центр города – оно создало новую культуру передвижения, скорость которой раньше была невозможной.

Первый поезд метро прошел испытание

После торжественного запуска метро еще целую неделю работало в режиме экскурсий: организованные группы предприятий и учебных заведений бесплатно посещали станции и ездили в первых вагонах.

Архитектурные шедевры и мировые рекорды

Киевское метро сразу поразило своими инженерными достижениями. Станция "Арсенальная" остается самой глубокой в Европе – ее платформа расположена на глубине более 105 метров под землей. "Телеграф" рассказывал, что строительство этого объекта стало настоящим вызовом для инженеров, которые должны разрабатывать новые технологии прокладки тоннелей в сложных геологических условиях киевских холмов.

Вестибюдь станции "Арсенальная" в 60-е годы

Станция "Днепр" выделяется своей уникальной открытой платформой с панорамным видом на реку – такой архитектурной композиции нет ни в одной другой столичной подземке мира. Это решение было не только эстетическим, но и функциональным, ведь станция находится на высоком берегу.

Самый длинный эскалатор киевского метро насчитывает 743 ступени (он находится на станции "Крещатик") и до сих пор остается настоящей городской легендой. Для многих туристов преодоление этого пути становится незабываемым опытом и испытанием выносливости.

Скрытые символы и легенды

Впоследствии, во время строительства станции "Золотые ворота", в ее промежуточном вестибюле была выложена надпись "Слава Украине" – вдохновенный артефакт, хранившийся даже в непростых исторических условиях и ставший свидетельством духа эпохи.

"Этот лозунг имеет столетнюю историю – в разных вариантах он выкрикивался несколькими поколениями борцов за независимость. Как атрибут украинского национализма в советские времена он был запрещен. В 1989 году запрет дерзко нарушили строители, которые оформляли станцию "Золотые ворота" в киевском метро", – сообщили в метрополе.

Первая смена машинистов, первые билеты, первые пассажиры – каждый из них творил продолжающуюся историю. Сегодня Киевский метрополитен – это не просто транспортная система, а живой организм города, перевозящий миллионы пассажиров каждый день. За 65 лет его услугами воспользовались более 21 миллиарда 800 миллионов пассажиров.

Первые билеты в киевском метро

Юбилей столичной подземки – это возможность вспомнить первых строителей, инженеров, машинистов и обычных киевлян, поверивших в столь амбициозный проект. От пяти станций до разветвленной сети, от трех вагонов до современных поездов – киевское метро остается символом технического прогресса и неразрывной связи между прошлым и современностью украинской столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевляне платили за проезд в метро с 1960 года. Киевский метрополитен прошел долгий путь модернизации не только в плане расширения сети станций, но и в системе оплаты проезда.