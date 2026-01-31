Графики дошли до Молдовы. Украинцы наделали мемов о внезапном отключении света

В шутках упомянули не только метро, но и "Укрзализныцю"

В субботу, 31 января, в Украине в нескольких областях ввели экстренные отключения, которые многие называли блэкаутами. Эта ситуация вдохновила украинцев на создание тематических мемов.

"Телеграф" собрал самые смешные шутки об отключении в Украине. Заметим, что одной из главных тем для шуток было то, что отключения затронули и Молдову.

Украинцы шутили о том, что "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света не только в Киеве, но и Кишиневе. К тому же, были и мемы о том, что украинские энергетики работают над тем, чтобы в Молдову вернулся свет, ведь украинцы уже привыкли к отключениям.

Мемы об отключении света в Украине и Молдове

Мемы об отключении света в Киеве

К слову, во время экстренного обесточения в Киеве и Харькове перестало работать метро. Однако, как шутили в сети, Львовский метрополитен остался в строю. Заметим, что во Львове метро нет.

Мемы об отключении света и остановке метро

Вспомнили в мемах и "Укрзализныцю", которая, несмотря на регулярные обстрелы, отключения и сильные морозы, продолжает работать. Правда, иногда случаются задержки рейсов.

Мемы об отключении света и Укрзалізниці

Также украинцы шутили, что "энергетическое перемирие" в Украине настолько эффективно работало, что "свет вырубили даже в Молдове".

Мемы об отключении света

Напомним, что отключение 31 января не является блэкаутом, ведь это просто следствие возникшей в сети аварийной ситуации. Она захватила и Молдову, поэтому там тоже были перебои.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых городах Украины во время отключений наблюдались скачки напряжения в сети.