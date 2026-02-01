Теперь он Андрей Ведьмак: слухи об оккультных увлечениях Ермака вызвали волну мемов и фотожаб
Информация об увлечении магией бывшего руководителя ОП взорвала сеть
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель уже рассказывала страшное об Андрее Ермаке. Однако последний ее рассказ вгоняет в легкий шок, поскольку в нем сообщается, что Андрей Ермак практикует магические ритуалы и оккультизм.
Украинцы в соцсетях не смогли обойти эту тему и наделали смешных мемов. "Телеграф" собрал некоторые из них вашему вниманию.
Что рассказала Мендель
По словам Юлии Мендель, еще в статусе советника Владимира Зеленского и до момента назначения руководителем Офиса президента, Андрей Ермак прибегал к оккультным практикам.
"В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса, занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень испуган. В 2023 году человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака курят какие-то травы, собирают воду из трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке – уже одни мертвецы", — сообщила Мендель.
По ее словам, теперь об этом публично говорят правоохранители. А также народные депутаты, в частности, по ее словам, Ярослав Железняк.
"Я никогда не разбиралась в системе магии и не занималась ритуалами. И поначалу в это столь же трудно поверить, насколько и в существование привидений… Ермак мог бы работать с профессионалами в политике и экономике, читать книги и развивать навыки политика/чиновника. Вместо этого он пытался блокировать или использовать энергии других людей, как он себе представлял. Ермак мог бы работать с профессионалами в политике и экономике, читать книги и развивать навыки политика/чиновника. Он пытался блокировать или использовать энергии других людей, как он себе это представлял. Не удивлюсь, что большинство статистики были тоже изуродованы под его руководством. Понимаю, что в политике одними мозгами не выиграть. Но и без них – тоже никуда. Сегодня, когда страна сидит без тепла, света, без базовых потребностей, мы можем все только посмеяться над этой магической "политикой", если есть на это силы. Однако скажу, что в украинской политике Ермак – далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы", – рассказала Мендель.
Как отреагировали соцсети
В сети начали создавать фотожабы с Андреем Ермаком в образах наиболее известных сказочных и кинематографических колдунов, участников "Битвы экстрасенсов" и других. Среди них персонаж из "Гарри Поттера", шаман вуду, колдун и подобные персонажи.
"Но так никто до сих пор не может сказать – ну кто же убил Эрику?!!!", – пишут пользователи с намеком на ситуацию, когда в 2020 году на телеканале ICTV показали неправильные титры под трансляцией обращения президента Владимира Зеленского. Выступление Зеленского сопровождалось следующими титрами: "Это я убила Эрику"; "Она забрала у меня любимого человека" и проч.
"Смеяться ли плакать — власть в руках людей с сомнительными умственными способностями и психическими расстройствами";
"а избирались то они из народа. то вывод какой?";
"Боже, какое кончено, стыд какой…";
"Андрей, ведьмак из Мивинии", — пишут пользователи.
Также пользователи размышляют над вопросом: "Почему тогда Ермак не приворожил Трампа?". Подразумевая увеличение помощи Украине со стороны американского президента.
"Так как Трамп холостяк";
"Ибо уйло приворожил Трампа первым";
"Трамп держал фигу в кармане";
"Трамп по девушкам", — шутят в комментариях.
"По Трампу якутские шаманы работали, куда там крыжопольским гадалкам";
"Ведь сначала нужно выкатать яйца, а в америке там с ними проблема", — смеются в комментариях украинцы.
