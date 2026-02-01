Тепер він Андрій Відьмак: чутки про окультні захоплення Єрмака викликали хвилю мемів та фотожаб

Інформація про захоплення магією колишнього очільника ОП підірвала мережу

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вже розповідала страшне про Андрія Єрмака. Проте остання її розповідь вганяє в легкий шок, оскільки в ній повідомляється, що Андрій Єрмак практикує магічні ритуали та окультизм.

Українці в соцмережах не змогли оминути цієї теми і наробили смішних мемів. "Телеграф" зібрав деякі з них до вашої уваги.

Що розказала Мендель

За словами Юлії Мендель, ще в статусі радника Володимира Зеленського й до моменту призначення керівником Офісу президента, Андрій Єрмак вдавався до окультних практик.

"2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим. 2023 року людина з важливої служби розповіла мені, як Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів. 2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці", — повідомила Мендель.

За її словами, тепер про це публічно говорять правоохоронці. А також народні депутати, зокрема, за її словами, Ярослав Железняк.

"Я ніколи не розбиралася в системі магії і не займалася ритуалами. І спочатку в це настільки ж важко повірити, наскільки і в існування привидів… Єрмак міг би працювати з професіоналами в політиці і економіці, читати книжки і розвивати навички політика/чиновника. Натомість, він намагався блокувати чи використовувати енергії інших людей, як він собі це уявляв. Не здивуюся, що більшість статистики була теж понівечена під його керівництвом. Розумію, що в політиці одними мізками не виграти. Але і без них – теж нікуди. Сьогодні, коли країна сидить без тепла, світла, без базових потреб, ми можемо всі тільки посміятися з цієї магічної "політики", якщо є на це сили. Однак скажу, що в українській політиці Єрмак — далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали", — розповіла Мендель.

Як відреагували соцмережі

В мережі почали створювати фотожаби з Андрієм Єрмаком в образах найбільш відомих казкових та кінематографічних чаклунів, учасників "Битви екстрасенсів" та інших. Серед них персонаж з "Гаррі Поттера", шаман вуду, чаклун і подібні персонажі.

Андрій Єрмак у ролі Воландеморта з Гаррі Поттера

Андрій Єрмак у ролі чаклуна вуду

Андрій Єрмак в образі учасника "Битви екстрасенсів"

Андрій Єрмак в образі темного чаклуна

"Але так ніхто дотепер не може сказати — ну хто ж убив Еріку?!!!", — пишуть користувачі з натяком на ситуацію, коли у 2020 році на телеканалі ICTV показали неправильні титри під трансляцією звернення президента Володимира Зеленського. Виступ Зеленського супроводжувався такими титрами: "Це я вбила Еріку"; "Вона забрала в мене кохану людину" та ін.

Коментарі користувачів

"Чи то сміятися чи то плакати — влада в руках людей з сумнівними розумовими здібностями та психічними розладами";

"а обирались то вони з народу. то висновок який?";

"Боже, яке кончене, сором який…";

"Андрій, відьмак з Мівінії", — пишуть користувачі.

Також користувачі розмірковують над питанням: "Чому ж тоді Єрмак не приворожив Трампа?". Маючи на увазі збільшення допомоги Україні з боку американського президента.

"Бо Трамп холостяк";

"Бо *уйло приворожив Трампа першим";

"Трамп тримав дулю в кармані";

"Трамп по дівчатам", — жартують в коментарях.

"По Трампу якутські шамани працювали, куди там крижопільським ворожкам";

"Бо спочатку потрібно викатати яйця, а в америці там з ними проблема", — сміються в коментарях українці.

