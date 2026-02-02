В "АТБ" обвалятся цены на красную рыбу. Названа дата, когда ее можно будет купить со скидкой более 30%

Цены снизят более чем на 60 гривен на упаковке

В Украине цены на рыбу постоянно растут. Однако большие сети делают привлекательные скидки, например, в супермаркетах "АТБ" скоро можно будет приобрести красную рыбу по сниженным ценам.

Об этом рассказали в соцсети threads на странице super_znyzhky_akcii. Скидки на семгу и форель в АТБ будут действовать с 4 по 10 февраля.

Скидки на семгу

Семга слабосоленая (ТМ "Своя Линия") ломтиками без кожуры в период действия акции будет продаваться со скидкой 25%. Кусочек весом 180 гр можно будет купить за 185.90 грн вместо 249.90. Кусочек 100 гр будет стоить 104.90 (цена без акции – 139.90).

Скидки на семгу в АТБ

Скидки на форель

Также "АТБ" будет продавать со скидкой в 32% форель (ТМ "KIT") Это предложение действует исключительно при оплате картой АТБ. Ломтики холодного копчения весом 120 г с 4 по 10 февраля можно будет купить за 133.90 грн. Цена без скидки — 197.00 грн. Если купить эту форель по акции, можно сэкономить 63 гривны.

Скидки на форель в АТБ

