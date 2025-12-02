Пока стабильные, но... Эксперты рассказали, что может вызвать скачок цен на рыбу

Рыба – вкусный и полезный продукт

В Украине растет стоимость популярной рыбы. В то же время, цены на другие виды рыб остаются относительно стабильными, хотя и выше, чем год назад — дальнейшие прогнозы зависят от многих факторов.

Что нужно знать:

Стоимость рыбы не демонстрирует резкого роста, но скачок цен возможен

Цена на рыбу может пойти вверх из-за непредсказуемых факторов

По возможности можно сделать небольшие запасы

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Популярный и полезный продукт дорожает вдвое быстрее инфляции. Эксперты прогнозируют новую волну роста цен

Президент Инвестиционной группы УНИВЕР, эксперт по экономике Тарас Козак объяснил, что цена на мороженую рыбу помимо инфляции зависит от многих факторов. На нее влияет курс валют, объемы отлова, спрос и т.д.

Глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный отметил, что цены будут оставаться относительно стабильными, если такой же будет ситуация. Однако на них могут повлиять много факторов.

Какова будет ситуация с электрообеспечением, каким будет курс, будут ли какие-нибудь, как было два года назад, блокировки границ, другие факторы, которые могут повлиять на импорт. Тогда это может определенно влиять. Пока, если будет все более или менее прогнозируемо стабильно, цены будут оставаться стабильными, Дмитрий Загуменный

Сейчас цены на рыбу (кроме скумбрии, дорожающей из-за квот на отлов) не демонстрируют существенного роста. Ситуацию могут ухудшить непредсказуемые факторы: ухудшение ситуации с электроснабжением, рост курса валют или новые логистические проблемы. Но отрасль адаптируется к новым реалиям, и резкого скачка цен эксперты не прогнозируют.

Цены на рыбу в Украине.

