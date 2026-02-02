В "АТБ" обваляться ціни на червону рибу. Названо дату, коли її можна буде купити зі знижкою понад 30%

Ціни знизять на понад 60 гривень на упаковці

В Україні ціни на рибу невпинно зростають. Проте великі мережі роблять привабливі знижки, наприклад в супермаркетах "АТБ" скоро можна буде придбати червону рибу за зниженими цінами.

Про це розповіли у соцмережі threads на сторінці super_znyzhky_akcii. Знижки на сьомгу та форель в "АТБ" діятимуть з 4 по 10 лютого.

Знижки на сьомгу

Сьомга слабосолена (ТМ "Своя Лінія") скибочками без шкірки в період дії акції буде продаватися зі знижкою 25%. Шматочок вагою 180 гр можна буде купити за 185.90 грн замість 249.90. Шматочок 100 гр коштуватиме 104.90 (ціна без акції — 139.90).

Знижки на сьомгу в АТБ

Знижки на форель

Також "АТБ" продаватиме зі знижкою у 32% форель (ТМ "K.I.T.") Ця пропозиція діє виключно за умови оплати карткою АТБ. Скибочки холодного копчення вагою 120 гр з 4 по 10 лютого продаватимуть за 133.90 грн. Ціна без знижки — 197.00 грн. Якщо купити цю форель по акції, зекономити можна 63 гривні.

Знижки на форель в АТБ

Як розповідав "Телеграф", в українських супермаркетах зафіксували суттєву різницю в цінах на популярну розчинну каву Jacobs Monarch. Де заощадити майже сотню на популярному "бадьорому" продукті.