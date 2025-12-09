Дмитрий Комаров показал, что делает эскалатор со шнурками: опасный эксперимент в метро (видео)

Что может произойти, если одежда или шнурки затянет в эскалатор и как поступить

Если шнурки затянуло в эскалатор – это серьезная опасность. В выпуске программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вместе с работниками харьковского метрополитена провел опасный, но очень показательный эксперимент.

Он показал, что может произойти, если шнурки, одежду или обувь попадут в механизм эскалатора, и как правильно поступать в такой ситуации. "Я, скорее всего, разбиваю себе колено, разбиваю телефон. Пассажиры, которые едут за мной, тоже спотыкаются, тоже падают", — так описывает Комаров невнимательность в метро.

Эксперимент показал – шнурки мгновенно затягивает внутрь механизма и держит крепко. В реальных условиях остановить эскалатор самостоятельно очень сложно – нужно нажать особую аварийную кнопку внизу или вверху эскалатора. Чаще всего "засасывает" одежду или шнуровку. Ведущий показал – ткань рвется в считанные секунды.

Если человек падает у гребенки (места, где ступеньки входят под панель), возможны серьезные травмы.

"Самое страшное, если упасть сюда и эскалатор продолжает ехать, вот это самое страшное, потому что здесь как минимум как наждачкой будет сдирать кожу, а ребенок, маленький мизинчик, если он провалится сюда, просто оторвет палец", — объясняет Комаров возможные последствия падения.

Где находится аварийная кнопка и как выглядит

Кнопка аварийной остановки находится у входа и выхода из эскалатора с обеих сторон. Нажимать кнопку можно только в случае реальной опасности, так как эскалатор останавливается резко, и это может привести к падению других пассажиров. На некоторых станциях вместо кнопок – специальные рычаги.

Кнопка остановки эскалатора в метро

На станциях также есть эскалаторные диспетчеры – их "будки" обычно расположены у выхода из эскалаторов. Они наблюдают за движением и готовы остановить механизм дистанционно.

Чтобы избежать опасных ситуаций, нужно держаться за поручень, поднимать длинную одежду и иметь завязанные шнурки, держать детей за руку, не бежать по эскалатору, а при выходе — переступать гребенку. Помочь людям имеют желтые линии вдоль лестницы — за них заступать нельзя.

Напоминание о правилах поведения в Киевском метро

