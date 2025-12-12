Комаров показал "легкие" харьковского метро, спасшие тысячи людей в начале полномасштабного вторжения

Вентиляция харьковской подземки перегоняет 110 куб.м воздуха в секунду

В начале полномасштабного вторжения в Харькове было очень опасно ходить по улицам и люди передвигались по городу по тоннелям метро. Благодаря мощной системе вентиляции тысячам харьковчан было чем дышать.

Ведущий Дмитрий Комаров в выпуске "Світ навиворіт" рассказал о "легких" харьковского метрополитена.

"И первый вопрос, который у меня возникает: как дышали все эти люди? Как справлялась вентиляция с тем, чтобы 24 на 7 непрерывно снабжать тысячи людей воздухом?", — говорит Комаров.

На каждой станции имеется вентиляционная камера с огромным вентилятором основного проветривания. У него есть мощный мотор и лопасти. Может работать как в режиме приточной вентиляции, так и в вытяжной вентиляции. То есть агрегат может загнать воздух в метро, и он может забрать из метро воздух и выдать его наверх.

Большой мощный вентилятор просто срывает одежду. Фото: Скриншот

В зависимости от сезона меняется и режим работы. Именно поэтому в метро всегда комфортная температура воздуха: летом – прохладная, а зимой – теплая. Кроме этого вытяжка включается при задымлении.

Этот вентилятор перегоняет 110 куб.м воздуха в секунду. Это более 150 обычных домашних вентиляторов. Чтобы от работы агрегата в подземке не стоял гул, работает шумопоглотитель. Вентилятор подает один огромный поток воздуха, который разбивают и направляют бетонные плиты, тем самым уменьшая шум.

