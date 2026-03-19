"13-ю пенсию" могут получить некоторые украинцы: сколько платят в 2026 и какие правила
В некоторых случаях гражданам может прийти отказ
Украинцы могут получить так называемую "13 пенсию" в 2026 году. Однако далеко не все могут претендовать на эти выплаты.
"Телеграф" рассказывает о том, кто и как может получить "13 пенсию" в Украине. Прежде всего стоит объяснить, что данное название — не официальное. Так называют пенсию умершего человека, которую Пенсионный фонд выплачивает после его смерти.
Кто получает выплату
"13 пенсия" выплачивается членам его семьи, которые жили вместе на день смерти, а также нетрудоспособным членам семьи, что находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером на день смерти или нет.
Сколько платят
Размер "13 пенсии" — это сумма пенсии, принадлежавшей пенсионеру и оставшейся недополученной в связи с его смертью.
Как получить
13 пенсия выплачивается после подачи заявления на недополученные выплаты за умершего пенсионера. Его можно подать следующим способами:
- непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Вместе с заявлением для выплаты недополученной пенсии в Фонд предоставляются следующие документы:
• свидетельство о смерти;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
• документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
• регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер);
• реквизиты банковского счета заявителя;
• документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи или справка о фактическом месте жительства без регистрации и т.п.).
Когда могут отказать в пенсии
Если родственники умершего пенсионера не обратятся за ней в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, либо если они не соответствуют вышеуказанным требованиям. Также могут отказать в выплате в случае неправильного оформления.
