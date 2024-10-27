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Место, которое никто не может найти: где находится самая короткая улица Киева

Автор
Анна Нестерова
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Киев знаменит своими уникальными местами
Киев знаменит своими уникальными местами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Минутка увлекательной истории

В Киеве есть множество интересных мест с невероятной историей. Однако мало кто знает о том, какая улица в столице официально считается самой короткой. Вы удивитесь, но ее длина составляет менее 100 метров и здесь расположено всего три дома.

"Телеграф" рассказывает историю самой короткой улицы столицы, которая никогда не меняла своего названия. Также этот крошечный переулок является обладателем сразу нескольких рекордов, а обойти его можно за 10 секунд.

История Инженерного переулка

Официально самой короткой улицей Киева считается Инженерный переулок на Печерске. Он расположен недалеко от станции метро "Арсенальная" и пролегает от улиці Князей Острожских до улицы Ивана Мазепы. Его длина составляет 83 метра.

Улица появилась на рубеже XIX и XX столетий. Тогда активно строили дома для инженерно-технического персонала завода "Арсенал". В новом двухэтажном доме по улице Никольской, 2/1 (ныне – Ивана Мазепы) разместилось инженерное ведомство. Именно поэтому переулок и получил свое название — Инженерный. Об этом сообщает ресурс "Киев: от прошлого до будущего".

Интересно, что название переулка ни разу не менялось.

Переулок также принято называть "улицей из трех домов", хотя фактически только один из трех домов относится к переулку, а остальные дома относятся к улице Ивана Мазепы: дом, занимающий всю нечетную сторону переулка (№ 2 по ул. Ивана Мазепы) и дом, расположенный в конце переулка с четной стороны (№ 4/6 по ул. Ивана Мазепы).

В 2004 году обсуждались планы по сносу дома № 2 по улице Ивана Мазепы и сам переулок хотели ликвидировать, однако дальше разговоров дело не зашло.

Интересно, что в самом маленьком переулке нет ни одного дерева. Также здесь есть всего одна арка — она ведет во двор дома №4 и всего одна дверь выходит на переулок.

Инженерный переулок, к слову, имеет еще один рекорд. Дело в том, что двор на ул. Ивана Мазепы, 4/6, находится в самой высокой точке Киева. Это 196 метров над уровнем моря.

Где найти самую короткую улицу в Киеве

Переулок официально считается самой короткой улицей Киева. Его длина составляет 83 метра.

Обойти улицу можно за 10 секунд.

Место: Инженерный переулок находится в Печерском районе недалеко от станции метро "Арсенальная". Проходит от улицы Князей Острожских до улицы Ивана Мазепы.

Напомним, в Киеве есть переулок-"призрак", который был разрушен практически до основания, но оставил о себе напоминание в виде каменной арки, которая сохранилась до наших дней.

Этот небольшой "закуток" появился в столице в далеком 1873 году и со временем изменил жизнь большого города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядела Дарница в Киеве более 120 лет назад. В те времена по местности протекала речка Дарница — отсюда и пошло одноименное название района на левом берегу Днепра.

После 1945 года левобережная часть Киева вокруг застроенной частными домами Старой Дарницы начала интенсивно расширяться. На месте дач и пустырей были застроены известная с 1896 года Новая Дарница и новые жилые массивы — Березняки, Воскресенка, Русановка и другие.

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