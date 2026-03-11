"Как на кладбище": дочь Пескова высмеяли в сети за странный букет (фото)
Девушка поделилась кадрами в сети и нарвалась на насмешки
Лиза Пескова — дочь личного пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Девушка часто бывает за границей и ведет роскошный образ жизни, чем не устает хвастаться в соцсетях.
Так недавно Лиза опубликовала в своем Instagram фото, на которых похвасталась странным букетом. Цветочная композиция из красных и белых роз сложена в форме какого-то животного, вероятно коня.
Сама дочь Пескова позирует около этого букета в откровенном нижнем белье и в нескромных позах. Ее волосы распущены, а на лице яркий макияж.
Фотографии со странным букетом-лошадью быстро распространились в российских телеграм-каналах. Однако пользователи не оценили такую цветочную композицию, сравнив ее с венком на кладбище.
Вот что писали пользователи в комментариях:
- Мне тоже показалось, что на венок похоронный смахивает.
- Спонсор букета российский народ.
- Очень красиво!
- Как на кладбище.
- Секси Шмекси.
