Радуется жизни рядом с рупором Кремля, пока ее родной Днепр обстреливает Россия: где сейчас жена Пескова Навка

Российская фигуристка имеет украинское происхождение, но молчит о войне

Дмитрий Песков — главный рупор Кремля и личный пресс-секретарь Путина. Татьяна Навка — бывшая фигуристка и олимпийская чемпионка, родом из Днепра. Они поженились в 2015 году и все это время спортсменка поддерживает мужа и зарабатывает рубли на государственных грантах.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас жена Пескова Татьяна Навка, как она выглядит и чем занимается.

Татьяна Навка — украинское происхождение и брак с Песковым

Татьяна Навка родилась в Днепре 13 апреля 1975 года, сейчас ей 50 лет. Она походит из интеллигентной семьи бывших спортсменов: мама была гимнасткой, а отец — волейболист и баскетболист. Фигурным катанием Навка начала заниматься еще живя в Днепропетровске и в 12 лет стала чемпионкой Украины среди юниоров. Однако в 1988 году она переехала в Москву, чтобы продолжить спортивную карьеру.

Навка в детстве с родителями

В 2006 году в паре с фигуристом Романом Костомаровым Татьяна Навка получила победу на Олимпийских играх в Турине. Однако после этого решила окончить спортивную карьеру и начала работать над своей медийностью.

Татьяна Навка с Романом Костомаровым победили на Олимпийских играх в Турине

В 2010 году после неудачного брака со своим тренером Александром Жулиным Навка познакомилась с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Он на тот момент был женат, так что бывшая спортсменка очень неохотно принимала его ухаживания. Уже в 2012 году рупор Кремля развелся с женой и начал тайно крутить роман с Навкой.

Так Татьяна Навка выглядела в молодости

Их отношения стали публичными после рождения общей дочери Надежды в 2014 году. А 1 августа 2015 года Песков и Навка поженились в Сочи. Их свадьба стала громким медийным событием, на нее были приглашены звезды российского шоу-бизнеса, политики и бизнесовая элита.

Где сейчас Татьяна Навка и что говорит о войне

Пока родной город Днепр в Украине обстреливает путинская армия, Татьяна Навка предпочитает молчать о войне и наслаждаться жизнь в браке с Песковым. В феврале 2022 года она имела неосторожность опубликовать пост в соцсети с хэштегом #нетвойне, однако быстро его удалила, видимо, опасаясь последствий. Учитывая положение своего мужа — главного пропагандиста Кремля из очень близкого окружения Путина, не удивительно, что Навка выбрала молчать.

Известно, что после окончания спортивной карьеры Татьяна занялась продюсерской и творческой деятельностью. Она делает ледовые шоу, которые транслируют на российском государственном телевидении. Бренд спортсменки Navka Show занимается постановкой крупных ледовых спектаклей. А сама она была участницей телевизионных ледовых шоу на Первом канале, в которых, что не удивительно, побеждала.

Татьяна Навка частая гостья светских вечеринок

В 2014 году Навка стала амбассадором Зимних Олимпийских игр в Сочи. Также она частая гостья на светских мероприятиях, среди которых Каннский кинофестиваль, Московский международный кинофестиваль, разные благотворительные вечеринки и светские тусовки.

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