Познакомились, когда ей было 14 лет: как выглядит бывшая жена путинского глашатая Пескова
Они поженились, когда ей было 18 лет и прожили в браке почти 20 лет
Дмитрий Песков — верный прихвостень Путина уже много лет, глашатай и врун, который подыгрывает российской пропаганде. Он трижды был женат и третий его брак с Татьяной Навкой продолжается сейчас. Первой его супругой стала Анастасия Буденная, а вторая жена — Екатерина Солоцинская.
"Телеграф" расскажет, что известно о второй жене Пескова Екатерина, которая родила ему троих детей, а сейчас живет во Франции.
Екатерина Солоцинская — что о ней известно?
Бывшая жена путинского прихвостня Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская родилась в 1976 году, сейчас ей 49 лет. Она походит из семьи дипломата Владимира Солоцинского, который в 1990-е годы служил послом России в Турции. Ее детство и юность прошли в Турции, где она училась в школе при дипломатическом представительстве. После школы Екатерина поступила в МГУ на филологический факультет.
С Песковым Солоцинская познакомилась в Анкаре в 1990 году. На тот момент ей было всего 14 лет, а ему 23 и он был женат с первой женой Анастасией Буденной. Роман у них завязался позже, когда Песков уже развелся с женой, а поженились они, когда екатерина только стукнуло 18 лет.
В браке с Песковым Солоцинская родила троих детей — дочь Лизу и сыновей Михаила и Дениса. После свадьбы молодые жили сначала в Турции, а потом вернулись в Москву. Их брак продолжался до того момента, пока Песков не закрутил роман с фигуристкой Навкой.
Отношения Пескова и Солоцинской закончились в 2012 году после 18 лет совместной жизни. Инициатором развода была Екатерина, однако их связывали дети, так что бывшие супруги попытались сохранить дружеские отношения.
Где сейчас Солоцинская?
После развода с Песковым Екатерина Солоцинская уехала жить во Францию. Там у нее появилась квартира в Париже за 1,7 млн евро, которую, как выяснили рассделователи из Фонда Навального, ей и детям мог купить бывший муж. Однако подтверждений этой информации нет, и сам Песков отрицал эту информацию.
В Париже Солоцинская посещала светские мероприятия, занималась благотворительностью и возглавляла фонд "Франко-российский диалог". Также есть информация, что экс-жена Пескова в 2017 году начала работать в Российском центре науки и культуры в Париже, который относится к представительству Россотрудничества во Франции. Также в СМИ писали, что Солоцинская организует арт-путешествия и даже владеет агентством в этой сфере.
Также в 2017 году появилась информация, что Екатерина Солоцинская начала строить отношения с Андреем Григорьевым, который на 11 лет младше нее. Пару видели вместе на светских мероприятиях, а потом стало известно, что в 2018 году они поженились.
