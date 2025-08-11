Познакомились, когда ей было 14 лет: как выглядит бывшая жена путинского глашатая Пескова

Они поженились, когда ей было 18 лет и прожили в браке почти 20 лет

Дмитрий Песков — верный прихвостень Путина уже много лет, глашатай и врун, который подыгрывает российской пропаганде. Он трижды был женат и третий его брак с Татьяной Навкой продолжается сейчас. Первой его супругой стала Анастасия Буденная, а вторая жена — Екатерина Солоцинская.

"Телеграф" расскажет, что известно о второй жене Пескова Екатерина, которая родила ему троих детей, а сейчас живет во Франции.

Екатерина Солоцинская — что о ней известно?

Бывшая жена путинского прихвостня Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская родилась в 1976 году, сейчас ей 49 лет. Она походит из семьи дипломата Владимира Солоцинского, который в 1990-е годы служил послом России в Турции. Ее детство и юность прошли в Турции, где она училась в школе при дипломатическом представительстве. После школы Екатерина поступила в МГУ на филологический факультет.

Екатерина Солоцинская и Дмитрий Песков поженились в 1994 году

С Песковым Солоцинская познакомилась в Анкаре в 1990 году. На тот момент ей было всего 14 лет, а ему 23 и он был женат с первой женой Анастасией Буденной. Роман у них завязался позже, когда Песков уже развелся с женой, а поженились они, когда екатерина только стукнуло 18 лет.

В браке с Песковым Солоцинская родила троих детей — дочь Лизу и сыновей Михаила и Дениса. После свадьбы молодые жили сначала в Турции, а потом вернулись в Москву. Их брак продолжался до того момента, пока Песков не закрутил роман с фигуристкой Навкой.

Екатерина Солоцинская и Дмитрий Песков прожили в браке 18 лет

Отношения Пескова и Солоцинской закончились в 2012 году после 18 лет совместной жизни. Инициатором развода была Екатерина, однако их связывали дети, так что бывшие супруги попытались сохранить дружеские отношения.

Екатерина Солоцинская подала на развод после измены мужа с Навкой

Где сейчас Солоцинская?

После развода с Песковым Екатерина Солоцинская уехала жить во Францию. Там у нее появилась квартира в Париже за 1,7 млн евро, которую, как выяснили рассделователи из Фонда Навального, ей и детям мог купить бывший муж. Однако подтверждений этой информации нет, и сам Песков отрицал эту информацию.

Екатерина Солоцинская после развода переехала жить в Париж

В Париже Солоцинская посещала светские мероприятия, занималась благотворительностью и возглавляла фонд "Франко-российский диалог". Также есть информация, что экс-жена Пескова в 2017 году начала работать в Российском центре науки и культуры в Париже, который относится к представительству Россотрудничества во Франции. Также в СМИ писали, что Солоцинская организует арт-путешествия и даже владеет агентством в этой сфере.

Также в 2017 году появилась информация, что Екатерина Солоцинская начала строить отношения с Андреем Григорьевым, который на 11 лет младше нее. Пару видели вместе на светских мероприятиях, а потом стало известно, что в 2018 году они поженились.

Песков и Солоцинская с сыном-выпускником

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сын соратницы Путина "Вальки-стакан" Матвиенко. Она отмазала от его тюрьмы и сделала миллиардером.