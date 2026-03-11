Рус

"Як на кладовищі": доньку Пєскова висміяли в мережі за дивний букет (фото)

Галина Струс
Новина оновлена 11 березня 2026, 11:28
Ліза Пєскова — представниця "золотої молоді" Росії. Фото https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Дівчина поділилася кадрами в мережі та нарвалася на глузування

Ліза Пєскова — дочка особистого прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Дівчина часто буває за кордоном і веде розкішний спосіб життя, чим не втомлюється вихвалятися в соцмережах.

Так нещодавно Ліза опублікувала у своєму Instagram фото, на яких похвалилася дивним букетом. Квіткова композиція з червоних та білих троянд складена у формі якоїсь тварини, ймовірно коня.

Ліза Пєскова фото
Ліза Пєскова та її букет-кінь. Фото: https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Сама дочка Пєскова позує біля цього букета у відвертій спідній білизні та в нескромних позах. Її волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж.

Ліза Пєскова фото
Ліза Пєскова та її букет-кінь. Фото: https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Фотографії з дивним букетом-конем швидко поширилися у російських телеграм-каналах. Однак користувачі не оцінили таку квіткову композицію, порівнявши її з вінком на кладовищі.

Ліза Пєскова фото
Ліза Пєскова та її букет-кінь. Фото: https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Ось що писали користувачі у коментарях:

  • Мені теж здалося, що на вінок похоронний змахує.
  • Спонсор букету російський народ.
  • Дуже гарно!
  • Як на кладовищі.
  • Сексі Шмексі.
Ліза Пєскова фото
Коментарі під фото Піскової

