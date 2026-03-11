"Як на кладовищі": доньку Пєскова висміяли в мережі за дивний букет (фото)

Дівчина поділилася кадрами в мережі та нарвалася на глузування

Ліза Пєскова — дочка особистого прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Дівчина часто буває за кордоном і веде розкішний спосіб життя, чим не втомлюється вихвалятися в соцмережах.

Так нещодавно Ліза опублікувала у своєму Instagram фото, на яких похвалилася дивним букетом. Квіткова композиція з червоних та білих троянд складена у формі якоїсь тварини, ймовірно коня.

Сама дочка Пєскова позує біля цього букета у відвертій спідній білизні та в нескромних позах. Її волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж.

Фотографії з дивним букетом-конем швидко поширилися у російських телеграм-каналах. Однак користувачі не оцінили таку квіткову композицію, порівнявши її з вінком на кладовищі.

Ось що писали користувачі у коментарях:

Мені теж здалося, що на вінок похоронний змахує.

Спонсор букету російський народ.

Дуже гарно!

Як на кладовищі.

Сексі Шмексі.

Коментарі під фото Піскової

