Усы были не всегда: как выглядит Песков без "ершика" под носом

В сети есть несколько фото, на которых пресс-секретаря Путина можно увидеть без усов

Дмитрий Песков — личный пресс-секретарь Путина и его постоянный спутник на разных мероприятиях, который мастерски умеет врать и подыгрывать российской пропаганде. В этот день, 17 октября, он отмечает день рождения — ему исполнилось 58 лет.

Усы стали "фирменным" атрибутом внешности Пескова с начала карьеры в 2000-е годы

Он сбрил усы лишь однажды, в июне 2014 года, проиграв пари дочери Лизе

Помимо фото после пари, существует минимум один ранний снимок Пескова без усов

"Телеграф" решил вспомнить, как в молодости выглядел Дмитрий Песков и как он выглядит без своих фирменных усов, за которые его прозвали "ершиком Путина".

Песков без усов — когда это было

Песков — публичная личность и к его внешнему виду всегда приковано внимание прессы и пользователей соцсетей. Усы стали "фирменным" атрибутом его внешности с начала публичной карьеры в 2000-х, и он редко от них отказывался.

Мало кто видел Дмитрия без усов. Есть сведения, что он начал носить их с ранней молодости и не расставался почти никогда. Однако был момент, когда он сбрил их на спор.

В июне 2014 года в сети распространилось фото Пескова без усов. Как оказалось, он проиграл спор своей дочери Лизе. Они заключили пари, что если она успешно сдаст Единый государственный экзамен (ЕГЭ), то он расстанется с усами. Песков проиграл спор и вскоре опубликовал фото без усов. Спустя месяц знаменитый "ершик" вернулся на свое место.

Однако в сети есть еще одно фото, где пресс-секретарь Путина без усов. Здесь он еще молодой и позирует на снимке с женщиной. Однако об истории этого снимка ничего не известно.

К слову, во время пандемии коронавируса Дмитрий Песков даже отрастил бороду, оставив также усы. Однако вскоре он вернулся к более привычному образу.

